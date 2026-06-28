World Cup 2026: Khi "những ngôi sao Đen" ghi điểm

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, đội tuyển Croatia đánh bại Ghana với tỷ số 2-1 ở lượt trận cuối bảng L, qua đó, giành quyền vào vòng 32 đội của World Cup 2026 với vị trí nhì bảng. Dù thất bại, Ghana vẫn đi tiếp nhờ đã sớm tích lũy đủ điểm sau hai lượt trận đầu tiên. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ World Cup 2010, "Những ngôi sao Đen" vượt qua vòng bảng.



Croatia vươn lên dẫn trước ở phút 31 nhờ pha dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm của Luka Sučić. Tiền vệ 23 tuổi tung cú sút xa uy lực đưa bóng găm thẳng vào lưới, ghi bàn thắng quốc tế thứ hai trong sự nghiệp.



Sau nhiều nỗ lực tấn công, Ghana tìm được bàn gỡ ở phút 73. Derrick Luckassen dứt điểm vào góc thấp khung thành sau một tình huống được VAR kiểm tra ngắn trước khi công nhận bàn thắng, khiến các cổ động viên Ghana trên khán đài vỡ òa.



Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau, Croatia tái lập thế dẫn bàn. Từ quả phạt góc của đội trưởng Luka Modrić, Nikola Vlašić bật cao đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút 83, ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện châu Âu.

Trước đó, thủ môn Benjamin Asare của Ghana đã có pha cứu thua xuất sắc khi đẩy bóng vọt xà ngang, nhưng không thể cản phá cú đánh đầu của Vlašić ở tình huống phạt góc ngay sau đó.



Với chiến thắng này, Croatia kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai bảng L, sau Anh, trong khi Ghana đứng thứ ba nhưng vẫn giành quyền vào vòng knock-out nhờ nằm trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.



Bên phía Ghana, Antoine Semenyo tiếp tục chưa thể ghi bàn tại World Cup 2026 dù sở hữu nhiều cơ hội. Tiền đạo này vừa trải qua mùa giải ấn tượng ở cấp câu lạc bộ với 17 bàn thắng tại giải vô địch quốc gia Anh, nhưng vẫn chưa thể "mở tài khoản" sau các trận gặp Panama, Anh và Croatia.

Dù vậy, việc Ghana giành quyền vào vòng 32 đội đồng nghĩa Semenyo vẫn còn cơ hội chấm dứt chuỗi trận không ghi bàn và đóng góp cho đội tuyển ở giai đoạn đấu loại trực tiếp./.

World Cup 2026: Người hâm mộ Canada đặt niềm tin vào cột mốc lịch sử mới Sau thành tích lần đầu tiên vượt qua vòng bảng, người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển Canada sẽ tiếp tục viết nên lịch sử bằng chiến thắng trước Nam Phi để giành quyền vào tứ kết World Cup 2026.

​

​

​

​