Chính trị

Bộ đội Biên phòng Việt Nam góp sức trong nhiệm vụ cứu nạn tại Venezuela

Tham gia cùng 82 cán bộ, chiến sỹ của Quân đội Nhân dân Việt Nam được cử sang Venezuela, lực lượng Bộ đội Biên phòng có 1 đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn.

Đây là đội đã có nhiều kinh nghiệm tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở trong nước cũng như nước ngoài với 10 cán bộ, chiến sỹ và 8 chó nghiệp vụ.

Phát biểu động viên lực lượng trước giờ lên đường, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chúc các cán bộ, chiến sỹ mạnh khỏe, bình an, sớm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời yêu cầu lực lượng tham gia nhiệm vụ chấp hành nghiêm đường lối đối ngoại của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và quy định của nước sở tại. Mang theo tinh thần “Vì nhân dân quên mình,” những người lính Biên phòng Việt Nam lên đường với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giảm bớt đau thương, mất mát của người dân Venezuela, và tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng bạn bè quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quân đội Nhân dân Việt Nam #Bộ đội Biên phòng #cứu nạn tại Venezuela #chó nghiệp vụ
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