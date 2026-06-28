Bộ đội Biên phòng Việt Nam góp sức trong nhiệm vụ cứu nạn tại Venezuela

Đây là đội đã có nhiều kinh nghiệm tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở trong nước cũng như nước ngoài với 10 cán bộ, chiến sỹ và 8 chó nghiệp vụ.

Phát biểu động viên lực lượng trước giờ lên đường, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chúc các cán bộ, chiến sỹ mạnh khỏe, bình an, sớm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời yêu cầu lực lượng tham gia nhiệm vụ chấp hành nghiêm đường lối đối ngoại của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và quy định của nước sở tại. Mang theo tinh thần “Vì nhân dân quên mình,” những người lính Biên phòng Việt Nam lên đường với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giảm bớt đau thương, mất mát của người dân Venezuela, và tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng bạn bè quốc tế./.

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