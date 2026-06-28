Động đất tại Venezuela: Quân đội Việt Nam mang 88 tấn hàng hỗ trợ người dân

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Thay mặt thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho Đoàn công tác của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Venezuela, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quốc tế cao cả, góp phần thể hiện sinh động phương châm, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong các hoạt động ứng phó thảm họa toàn cầu, cũng như khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela.

Đây là lần thứ 3 Quân đội Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Trong số các quân nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ đợt này, nhiều đồng chí đã tham gia hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar khắc phục thảm họa động đất năm 2023 và 2025, khẳng định tinh thần trách nhiệm, năng lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam, để lại những dấu ấn, tình cảm tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế đối với đất nước, con người Việt Nam.

Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm chuẩn bị lên đường sang Venezuela. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chuẩn bị đầy đủ, chu đáo mọi mặt công tác, cả về lực lượng, tinh thần, tổ chức, con người, trang thiết bị, hậu cần... để sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ; yêu cầu Đoàn công tác quán triệt nghiêm túc nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm, nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng giao phó.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý, toàn bộ lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất phải xác định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, nguy hiểm. Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cán bộ, chiến sỹ chú trọng giải quyết tốt mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam cũng như các lực lượng quốc tế, chính quyền, nhân dân nước sở tại; chủ động giúp nhân dân nước sở tại trong điều kiện cho phép; chú trọng bảo đảm kỷ luật, an toàn về người và trang bị; chấp hành quy định pháp luật của nước sở tại và khu vực địa phương nơi Đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ.

Các quân nhân cần phát huy tốt truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, kết hợp tuyên truyền bằng các hành động cụ thể để nâng cao hình ảnh, vị thế của Quân đội Nhân dân Việt Nam, tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế và chính quyền, nhân dân Venezuela.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, với tinh thần "tướng quân tại ngoại," các đồng chí chỉ huy chủ động bàn bạc, thống nhất giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; đối với vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tin tưởng, với ý chí quyết tâm và tinh thần "Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua," Đoàn công tác sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm chuẩn bị lên đường sang Venezuela. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin về công tác chuẩn bị, Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) cho biết, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục đã phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan hoàn chỉnh kế hoạch, phương án cơ động lực lượng, phương tiện và thực hiện công tác chuẩn bị tiễn đoàn lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng tham gia hỗ trợ Venezuela khắc phục thảm họa động đất gồm 82 đồng chí, trong đó có 26 sỹ quan, 56 quân nhân chuyên nghiệp, chia thành 4 bộ phận:

Bộ phận chỉ huy và cơ quan gồm 11 đồng chí do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn làm Trưởng đoàn công tác. Hai đồng chí Phó Trưởng đoàn gồm Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại; Đại tá Mạc Đức Trọng, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Ngoài ra, thành phần bộ phận chỉ huy còn có các sỹ quan thuộc Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Cục Đối ngoại, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Cục Bảo vệ An ninh quân đội (Bộ Quốc phòng).

Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm chuẩn bị lên đường sang Venezuela. (Ảnh: TTXVN phát)

Đội Công binh cứu sập thuộc Binh chủng Công binh gồm 31 đồng chí (5 sỹ quan, 26 quân nhân chuyên nghiệp), cùng trang thiết bị gồm bộ dò tìm nạn nhân trong đống đổ nát, banh cắt, kê kích, khoan cắt bê tông và một số trang thiết bị khác.

Đội Quân y gồm 30 đồng chí (9 sỹ quan, 21 quân nhân chuyên nghiệp) cùng đầy đủ thiết bị y tế, thuốc, vật tư bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, trong đó có lực lượng của Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y), Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật), Bệnh viện Quân y 105 (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật).

Đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Trường Trung cấp 24, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng gồm 10 đồng chí (1 sỹ quan, 9 quân nhân chuyên nghiệp) và sử dụng 8 chó nghiệp vụ.

Trang thiết bị, hàng hóa mang theo dự kiến khoảng 88 tấn, gồm cả trang thiết bị làm nhiệm vụ và hỗ trợ Venezuela. Trong đó hàng hóa hỗ trợ và làm nhiệm vụ có 50 tấn lương khô, 1.600 bộ nhà bạt và 15 máy phát điện được bao gói trong 628 kiện.

Về tổ chức cơ động, hiện nay, kế hoạch cơ động vận chuyển các trang thiết bị, vật chất hậu cần kỹ thuật do Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật chủ trì, chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức vận chuyển hơn 80 tấn hàng hóa, thiết bị phục vụ công tác cứu trợ và hỗ trợ tại Venezuela.

Quá trình cơ động lực lượng và chó nghiệp vụ từ đơn vị đến sân bay Nội Bài do các đơn vị tự tổ chức. Sau đó, Đoàn công tác cơ động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật chất hậu cần kỹ thuật từ sân bay Nội Bài đến sân bay Maiquetia (cách thủ đô Caracas khoảng 40km) bằng máy bay hàng không dân dụng; tiếp tục cơ động từ sân bay Maiquetia đến thành phố Caracas (nơi thực hiện nhiệm vụ) bằng phương tiện ôtô do Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Venezuela phối hợp với nước bạn để bảo đảm.

Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật chuẩn bị hàng hóa, lương thực, thực phẩm chuẩn bị lên đường sang Venezuela. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Venezuela, Đoàn công tác sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Venezuela và các cơ quan chức năng của bạn để xác định địa điểm thực hiện nhiệm vụ.

Hiện nay các cơ quan đang tích cực phối hợp với hãng hàng không để có chuyến bay sớm nhất đưa Đoàn công tác đi thực hiện nhiệm vụ. Tổng thời gian bay dự kiến đến sân bay Maiquetia khoảng 24 tiếng.

Thời gian dự kiến thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela khoảng 20 ngày. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn công tác sẽ thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng để kịp thời chỉ đạo, điều hành./.

QĐND Việt Nam sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela Bộ Quốc phòng cử 82 sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp cùng trang thiết bị, chó nghiệp vụ và hàng chục tấn hàng cứu trợ sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất.