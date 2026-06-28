Chính trị

Động viên lực lượng Bộ đội Biên phòng lên đường làm nhiệm vụ tại Venezuela

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các quy định của nước sở tại.

Hạnh Quỳnh
Tòa nhà bị phá hủy trong động đất ở bang La Guaira, Venezuela, ngày 25/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tòa nhà bị phá hủy trong động đất ở bang La Guaira, Venezuela, ngày 25/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 28/6, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức gặp mặt, động viên lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Việt Nam cử lực lượng, phương tiện và vật chất sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất với tổng số 82 cán bộ, chiến sỹ. Trong đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia 1 Đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn gồm 10 cán bộ, chiến sỹ và 8 chó nghiệp vụ. Đội hình gồm 1 sỹ quan, 9 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chó nghiệp vụ.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ richter xảy ra tại Venezuela ngày 24/6/2026 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Việc Việt Nam cử lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam; chính sách đối ngoại và tinh thần trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế; đồng thời góp phần khẳng định uy tín, năng lực của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng trong hội nhập, quan hệ, hợp tác quốc tế. Đây cũng là hoạt động nhằm tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Venezuela.

Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân tin tưởng, giao phó. Những người được lựa chọn vào lực lượng đều là các cán bộ, chiến sỹ ưu tú, được tuyển chọn kỹ lưỡng về phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn và sức khỏe, có nhiều kinh nghiệm tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong nước và quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các quy định của nước sở tại.

Thể hiện rõ bản lĩnh và phẩm chất và giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam; đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, tạo thành một khối thống nhất vững mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chủ động, sáng tạo trong công tác, linh hoạt trong mọi tình huống; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bản thân và đồng đội; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, góp phần giảm bớt mất mát, đau thương của nhân dân Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)
#NQ 59-bt #Việt Nam-Venezuela #Động đất #Cứu hộ #Bộ đội Biên phòng Venezuela
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NGHỊ QUYẾT 59 - HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

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