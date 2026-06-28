Động đất tại Venezuela: Mỹ sẽ gửi thêm gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngày 27/6 cho biết Mỹ dự kiến gửi thêm gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD cho Venezuela trong tuần này, trong bối cảnh công tác tìm kiếm những người sống sót sau 2 trận động đất lớn tại quốc gia Nam Mỹ vẫn đang tiếp diễn và số người thiệt mạng đã tăng lên 1.430 người.

Gói viện trợ mới sẽ được triển khai sau gói hỗ trợ trị giá 150 triệu USD mà Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngay sau khi các trận động đất xảy ra hôm 24/6, gây ra sự tàn phá nghiêm trọng tại Venezuela.

Chính quyền Mỹ hiện đang phối hợp với quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez và các đối tác quốc tế nhằm hỗ trợ công tác ứng phó sau động đất.

Các đội tìm kiếm cứu nạn đến từ bang Virginia và thành phố Los Angeles hiện đang có mặt tại hiện trường để giải cứu những người dân mắc kẹt dưới các đống đổ nát, trong khi các nhân viên cứu hộ bổ sung từ Miami đến Venezuela trong ngày 27/6.

Theo báo The Washington Post, bước sang ngày thứ 3, các chiến dịch cứu hộ gặp nhiều khó khăn do sân bay quốc tế chính của Venezuela ở phía Bắc thủ đô Caracas bị hư hại nghiêm trọng.

Các đội cứu hộ Mỹ đã sửa chữa được một trong các đường băng của sân bay. Theo quan chức cấp cao trên, đường băng này hiện đã có thể được sử dụng để vận chuyển bệnh viện dã chiến cùng các vật tư cứu trợ khác bằng đường hàng không tới Venezuela. Tuy nhiên, một đường băng khác tại Sân bay Quốc tế Simón Bolivar vẫn bị nứt hoàn toàn và không thể hoạt động.

Chính phủ liên bang Mỹ cũng đã điều động tàu chiến USS Fort Lauderdale để có thể được sử dụng làm căn cứ triển khai các hoạt động vận chuyển người và hàng cứu trợ bằng đường không./.

Nhiều nước triển khai hỗ trợ khắc phục thảm họa động đất tại Venezuela Giới chức Venezuela cho biết hơn 50.000 người có thể đang mất tích sau hai trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela hôm 24/6, trong khi số người thiệt mạng đã tăng lên 920 người.