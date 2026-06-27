Mỹ kích hoạt phản ứng cấp cao nhất chống dịch Ebola

Ngày 26/6, các nhà chức trách y tế Mỹ đã kích hoạt mức độ ứng phó cao nhất đối với dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời thông báo về việc chuyển các phương pháp điều trị thử nghiệm đến khu vực này.



Người đứng đầu công tác ứng phó với dịch Ebola tại Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, ông Satish Pillai cho biết đánh giá nguy cơ đối với Mỹ vẫn ở mức thấp, tuy nhiên, CDC vẫn tuyên bố mức độ ứng phó cao nhất là cấp 1 - giống như đã từng làm trong đại dịch Ebola năm 2014.

Mức độ ứng phó được nâng cao là một "tín hiệu nội bộ" cho thấy dịch bệnh này là ưu tiên hàng đầu của cơ quan. Ông Pillai cho biết thêm rằng CDC Mỹ sẽ huy động nhân lực và các nguồn lực bổ sung một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất có thể.



Chỉ hơn một tháng, dịch Ebola hiện tại đã khiến ít nhất 1.115 người nhiễm virus, cướp đi 304 sinh mạng tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Dịch đã lan sang nước láng giềng Uganda, nơi các biện pháp ngăn chặn đã có hiệu quả.

Kampala báo cáo 20 ca nhiễm bệnh được xác nhận trên toàn quốc, 2 ca tử vong kể từ ngày 15/5.



Nhà chức trách y tế Mỹ gần đây cảnh báo nếu không được kiểm soát nhanh chóng, dịch hiện nay có thể đạt đến hoặc thậm chí vượt qua quy mô của đại dịch Ebola năm 2014-2016.



Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt để ứng phó với chủng Bundibugyo gây ra đợt bùng phát mới nhất. Các quan chức y tế Mỹ cho biết đang gửi các liều thuốc điều trị thử nghiệm, được gọi là MBP134, đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda.

Các liều thuốc bổ sung sẽ được gửi đến Đại học Oxford ở Anh để thử nghiệm lâm sàng. Washington sẵn sàng gửi 2.500 bộ xét nghiệm có thể được sử dụng để sàng lọc các nạn nhân đã tử vong nhằm xác định chủng Ebola nào đã có mặt.



Trong một diễn biến khác, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Saudi Arabia vừa ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân đến từ 3 quốc gia châu Phi và siết chặt các biện pháp kiểm soát y tế đối với một số nước khác nhằm phòng ngừa nguy cơ dịch Ebola xâm nhập.



Theo quyết định mới, công dân từ Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan sẽ không được phép nhập cảnh vào lãnh thổ Saudi Arabia cho đến khi có thông báo mới.

Giới chức Saudi Arabia cũng đình chỉ việc cấp tất cả các loại thị thực nhập cảnh đối với những người đã lưu trú tại 3 quốc gia nói trên trong vòng 21 ngày trước khi đến Saudi Arabia, kể cả trong trường hợp họ nhập cảnh thông qua một quốc gia thứ 3.



Cơ quan Y tế công cộng Saudi Arabia cũng công bố các biện pháp phòng ngừa tăng cường đối với hành khách đến từ Rwanda, Burundi, Tanzania và CH Congo (Congo-Brazzaville).

Khách nhập cảnh từ các quốc gia này, vốn chịu ảnh hưởng của dịch Ebola, sẽ được kiểm tra y tế tại cửa khẩu và áp dụng các biện pháp giám sát dịch bệnh. Saudi Arabia chưa ghi nhận ca mắc Ebola nào kể từ năm 2019./.

Dịch Ebola: WHO thử nghiệm 2 phương pháp điều trị tại CHDC Congo Cuộc thử nghiệm sẽ đánh giá liệu kháng thể đơn dòng MBP134 và thuốc kháng virus remdesivir có thể giúp giảm tỷ lệ tử vong ở các bệnh nhân nhiễm chủng Bundibugyo hay không.

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