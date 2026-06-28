Chàng trai Pháp đạp xe vượt 19.000km tới Việt Nam

Ngày 6/7 tới, Bastien Rebotton, chàng trai 29 tuổi đến từ vùng Savoie ở Đông Nam nước Pháp, sẽ bắt đầu chuyến hành trình dài 19.000km bằng xe đạp đến Việt Nam.

Điều đặc biệt là tại mỗi quốc gia đi qua, anh đều lựa chọn chinh phục con đèo đường bộ cao nhất trước khi tiếp tục hành trình.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, Bastien lên kế hoạch vượt qua tổng cộng 14 con đèo có độ cao trên 2.000m, trước khi đặt chân đến đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai) vào ngày 24/9. Sau đó, anh sẽ dành khoảng một tháng để khám phá Việt Nam.

Đối với nhiều người, quãng đường gần 20.000km trong vòng 3 tháng là một thử thách gần như không thể. Tuy nhiên, Bastien coi đây là giấc mơ mà anh đã ấp ủ từ nhiều năm nay.

Chàng trai người Pháp chia sẻ trước ngày khởi hành: "Tưởng như không thể, nhưng chỉ vài ngày nữa nó sẽ trở thành hiện thực."

Con đèo đầu tiên anh chinh phục sẽ là đèo Iseran, nằm ở dãy Alps của Pháp, cao 2.764m so với mực nước biển. Điểm cao nhất của cả hành trình sẽ là đèo Haizi Shan ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), ở độ cao 4.685m.

Theo Bastien, việc lựa chọn các cung đường miền núi không chỉ để tăng độ khó cho thử thách mà còn bởi đây là nơi lưu giữ những cảnh quan đẹp nhất.

Anh nói: "Tôi rất thích những cung đường đèo. Khi leo dốc, tôi hoàn toàn tập trung vào từng vòng quay của bàn đạp. Và sau mỗi chặng leo luôn là phần thưởng - một con dốc dài để thả mình xuống."

Không xa lạ với các cuộc đua xe đạp đường trường tự túc, Bastien từng nhiều lần rong ruổi khắp châu Âu bằng chiếc xe đạp của mình. Tuy nhiên, chuyến đi lần này lại bắt nguồn từ một biến cố.

Khoảng một năm trước, anh gặp tai nạn khi va chạm với một ôtô. Sau sự cố, Bastien nhận ra cuộc sống có thể thay đổi chỉ trong khoảnh khắc và quyết định không trì hoãn chuyến đi mà anh hằng mong ước.

Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu khám phá thế giới qua những dãy núi. Ở vùng nông thôn, con người thường cởi mở hơn, dễ gặp gỡ và trò chuyện hơn. Không khí cũng mát mẻ hơn. Và trên hết, núi luôn có sức hút đặc biệt đối với tôi."

Trong suốt hành trình, Bastien dự kiến đạp xe khoảng 200km mỗi ngày. Anh cho biết đây không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là cơ hội để hiểu rõ hơn giới hạn của bản thân.

Tuy nhiên, mục tiêu của Bastien không chỉ dừng lại ở thành tích thể thao. Anh hy vọng sẽ có nhiều cơ hội nghỉ lại trong nhà người dân địa phương thay vì chỉ cắm trại dọc đường.

Anh bày tỏ: "Tôi muốn gặp gỡ thật nhiều người. Mỗi khi đến một vùng đất mới, tôi sẽ hỏi họ về một câu thành ngữ hay cách nói đặc trưng của địa phương. Theo tôi, chính những câu nói dân gian phản ánh rõ nhất bản sắc văn hóa của mỗi vùng đất."

Để ghi lại chuyến đi, Bastien mang theo máy ảnh, máy quay và sẽ cập nhật hành trình theo thời gian thực trên trang web cá nhân.

Từ những con phố đông đúc ở Istanbul đến các thảo nguyên rộng lớn của Mông Cổ, anh dự đoán sẽ phải thích nghi với nhiều điều kiện địa hình và khí hậu khác nhau.

Mỗi ngày, anh dự định khởi hành từ lúc Mặt Trời mọc để tránh giao thông đông đúc. Cũng sẽ có những ngày anh không gặp một bóng người trên đường.

Hành trình của Bastien không hoàn toàn diễn ra trên hai bánh xe. Để tránh phải đi qua Nga hoặc Iran, Bastien sẽ phải lên máy bay khoảng một giờ để vượt qua biển Caspi trước khi tiếp tục đạp xe.

Theo anh, khó khăn lớn nhất khi chuẩn bị cho chuyến đi không phải là quãng đường hay độ cao, mà là tìm được những cửa khẩu cho phép người đi xe đạp qua lại.

Chính vì vậy, lộ trình ban đầu dài 17.000km đã phải điều chỉnh lên 19.000km, trong đó riêng tại Mông Cổ anh phải đi vòng thêm khoảng 1.000km.

Dù gia đình không khỏi lo lắng, Bastien tin rằng những trải nghiệm trong các chuyến đi trước đã giúp anh có đủ kinh nghiệm để đối mặt với thử thách.

Anh nhớ lại lần từng lang thang giữa vùng núi Tây Ban Nha vào lúc 2 giờ sáng để tìm chỗ ngủ và mạnh dạn gõ cửa xin tá túc tại nhà một người lạ. Bastien kể: "Ban đầu họ nói: 'Tôi đâu có biết anh'. Tôi đáp: 'Tôi cũng đâu có biết ông'. Sau vài giây ngượng ngùng, cuối cùng họ vẫn mở cửa và cho tôi ở lại. Đó chính là điều khiến tôi luôn tin rằng các chuyến đi sẽ mang đến những cuộc gặp gỡ tuyệt vời"./.

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