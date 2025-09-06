Ultra Trail Yên Tử: 1.000 vận động viên chinh phục non thiêng Di sản Thế giới

Ngày 6/9, hơn 1.000 vận động viên trong nước và quốc tế đã chính thức tham gia giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2025, chinh phục những cung đường thử thách tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Yên Tử (Quảng Ninh).

Đây là sự kiện thể thao lớn đầu tiên diễn ra tại quần thể vừa được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, thu hút các vận động viên từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Ấn Độ; Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc); Nhật Bản; Anh và Mỹ.

Giải diễn ra trong hai ngày 5-6/9, với bốn cự ly 5km, 15km, 25km và 50km, trong đó, cự ly 50km được coi là thử thách khắc nghiệt nhất, đòi hỏi không chỉ sức bền mà còn cả ý chí kiên cường để vượt qua.

Cung đường này đã đưa các vận động viên đi qua nhiều địa danh đặc sắc như hồ Yên Trung, đỉnh Thành Đẳng, Hang Son-Thác Bạc và đặc biệt là đỉnh Phù Vân - điểm cao nhất của toàn chặng.

Tổng giá trị giải thưởng của giải chạy lên tới hơn 120 triệu đồng, được trao cho các vận động viên đạt thành tích cao ở tất cả các cự ly nhằm tôn vinh sự nỗ lực và tinh thần bền bỉ của người tham gia.

Sự kiện do Ủy ban Nhân dân phường Yên Tử phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh cùng một số đơn vị tổ chức, góp phần quảng bá giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Đối với nhiều vận động viên, Ultra Trail Yên Tử không chỉ là một cuộc đua thông thường mà còn hành trình kết nối giữa thể chất và tinh thần, một trải nghiệm khó quên. Không phải là cung đường chạy bằng phẳng hay leo dốc thông thường mà tại giải lần này, các vận động viên chinh phục những con đường, đỉnh xuyên rừng với địa hình lởm chởm, nhiều ghềnh đá.

Chị Nguyễn Thu Vinh, vận động viên chinh phục cự ly 5km, chia sẻ trước đây, chị đã từng tham gia giải chạy và giải leo núi ở Yên Tử. Tuy nhiên, ở giải này chị được trải nghiệm cung đường mới.

Mặc dù đường khó khăn hơn nhưng bù lại, các vận động viên được ngắm nhìn cảnh sắc núi non hùng vĩ, những tán cây cổ thụ và lắng nghe tiếng chim hót, một cảm giác bình yên, tận hưởng khó có nơi nào có được.

Quan trọng hơn, chị Vinh đã vượt qua chính mình, khám phá thêm những trải nghiệm đầy thú vị trong hành trình này.

Giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2025 không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng mà còn mở ra một hướng phát triển mới cho du lịch thể thao tại Quảng Ninh, tạo ra một sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế mang đậm dấu ấn văn hóa, tâm linh.

Theo Ban tổ chức giải, Ultra Trail Yên Tử 2025 không chỉ là một cuộc đua về tốc độ mà còn là hành trình thử thách thể lực-chiến lược-tinh thần khám phá.

Điểm nhấn của Ultra Trail Yên Tử 2025 chính là thể thức thi đấu mới lạ. Đối với cự ly 50km, vận động viên cần thu thập 2 lá bồ đề tại các trạm kiểm soát ngẫu nhiên để được công nhận hoàn thành và 1 lá đối với cự ly 25km.

Ban tổ chức cũng tiến hành trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc lần lượt ở các cự ly./.

