Mưa bão liên tiếp gây ngập lụt và sạt lở tại Nhật Bản

Theo hãng tin Kyodo, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết bão Mekkhala đang di chuyển dọc bờ biển Thái Bình Dương khu vực miền Trung Nhật Bản và dự kiến sẽ đi qua khu vực thủ đô Tokyo trong ngày 27/6, ngay sau khi bão Higos áp sát khu vực này trước đó cùng ngày.

Mưa lớn do hai cơn bão kết hợp với dải mưa theo mùa đã khiến 1 người thiệt mạng, 3 người bị thương và gây ngập lụt tại nhiều địa phương.



Mưa lớn đã trút xuống khu vực miền Tây và Tây Nam Nhật Bản trong những ngày qua, gây sạt lở đất và làm hư hại đường sá.



Tại tỉnh Yamaguchi, một ngôi nhà bị sập do sạt lở đất vào ngày 26/6 khiến một người đàn ông ngoài 70 tuổi được tìm thấy trong tình trạng ngừng tim, cùng 3 người khác bị thương.

Nạn nhân sau đó được xác nhận đã tử vong tại bệnh viện. Mưa lớn do dải mưa theo mùa kết hợp với hai cơn bão cũng khiến 30 ngôi nhà bị ngập nước tại các tỉnh Nara và Hiroshima.

Thời tiết xấu cũng làm gián đoạn một số tuyến đường sắt và các chuyến bay ở khu vực miền Tây Nhật Bản.



JMA cho biết bão Higos đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào sáng 27/6. Trong khi đó, bão Mekkhala đang di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc trên vùng biển Thái Bình Dương dọc bờ biển miền Trung Nhật Bản.

Trong 24 giờ tính đến trưa 28/6, lượng mưa tại khu vực Tokai có thể lên tới 200 mm, trong khi khu vực Kanto-Koshin, bao gồm thủ đô Tokyo, có thể ghi nhận lượng mưa khoảng 150 mm./.

Trung Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp lũ lụt tại 6 địa phương Trung Quốc ngày 7/6 đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ IV nhằm đối phó với nguy cơ lũ lụt tại 6 khu vực cấp tỉnh trong bối cảnh mưa lớn dự báo sẽ diễn ra trên diện rộng.