Australia tăng mức phạt vi phạm lệnh cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội

Ngày 27/6, Chính phủ Australia thông báo tăng gấp đôi mức phạt hành chính đối với các nền tảng vi phạm lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi. Quyết định này nhằm ngăn chặn tình trạng lách luật tràn lan.



Luật mới sẽ nâng mức phạt tối đa lên 99 triệu AUD (68 triệu USD) đối với các vi phạm có hệ thống và trao cho cơ quan giám sát an toàn trực tuyến eSafety quyền hạn lớn hơn để kiềm chế các nền tảng này.

Theo luật mới, Ủy viên An toàn mạng sẽ có thể buộc các công ty truyền thông xã hội cung cấp bằng chứng về những gì họ đã làm để ngăn chặn người dưới 16 tuổi mở tài khoản.

Ủy viên sẽ được trao quyền yêu cầu thông tin và tài liệu từ các công ty truyền thông xã hội và cả từ các bên thứ ba như các nhà cung cấp dịch vụ xác nhận độ tuổi hoặc cửa hàng ứng dụng để giúp kiểm tra các tuyên bố của các nền tảng.

Hiện, cơ quan quản lý độc lập đang điều tra khả năng không tuân thủ của các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok và YouTube.



Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhận định: "Rõ ràng là các công ty công nghệ lớn không làm đủ để tuân thủ luật pháp - vẫn còn quá nhiều trẻ em sử dụng mạng xã hội."

Theo số liệu chính thức, hơn 5 triệu tài khoản của người dưới 16 tuổi đã bị chặn kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực vào ngày 10/12/2025. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát hơn 400 người trẻ ngay trước khi các hạn chế có hiệu lực, và một lần nữa vào 3 tháng sau đó, cho thấy "sự lách luật đáng kể" đối với các quy định.

Ít có sự thay đổi đối với người dùng từ 12-13 tuổi, giảm nhẹ đối với nhóm tuổi 14-15, và tăng lên đối với những người từ 16 tuổi trở lên. Người dùng dưới 16 tuổi đã lách luật bằng cách sử dụng tài khoản được đăng ký bởi người lớn tuổi hơn, tạo tài khoản giả mạo hoặc đăng nhập vào trình duyệt bảo mật.



Ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy việc dành quá nhiều thời gian trực tuyến đang ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên, và lệnh cấm của Australia được đánh giá như một giải pháp cho các bậc phụ huynh mệt mỏi vì thấy con cái dán mắt vào điện thoại.

Các nền tảng đã cam kết tuân thủ luật pháp, song cảnh báo các biện pháp này có thể đẩy thanh thiếu niên vào những góc tối, không được kiểm soát trên Internet.



Một số nền tảng đang sử dụng các công cụ AI để ước tính độ tuổi dựa trên ảnh, trong khi người dùng cũng có thể chọn chứng minh tuổi của mình bằng cách tải lên giấy tờ tùy thân./.

UAE cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội UAE cấm trẻ em dưới 15 tuổi tạo và sử dụng tài khoản mạng xã hội, đồng thời yêu cầu các nền tảng vô hiệu hóa tài khoản vi phạm trong thời gian 12 tháng hoặc đối mặt với các biện pháp xử lý.

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