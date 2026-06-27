Nắng nóng kỷ lục càn quét châu Âu khiến hàng chục người thiệt mạng

Đợt nắng nóng gay gắt khiến hàng chục người thiệt mạng tại Tây Âu đang tiếp tục dịch chuyển sang phía Đông châu lục.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo Đức và Ba Lan sẽ phải hứng chịu nền nhiệt oi bức xấp xỉ 40 độ C trong những ngày tới.

Theo dữ liệu từ Đài truyền hình quốc gia Đức ARD, nhiệt độ tại khu vực gần Saarbruecken (giáp biên giới Pháp) đã phá vỡ kỷ lục quốc gia khi vượt ngưỡng 41 độ C vào ngày 26/6.

Chuyên gia khí tượng Karsten Brandt dự báo đợt nắng nóng gay gắt này sẽ đạt đỉnh vào cuối tuần, với nhiều khu vực tại Đức ghi nhận mức nhiệt vượt xa mốc 40 độ C.

Nắng nóng gay gắt đang đe dọa nghiêm trọng hệ thống cơ sở hạ tầng công cộng, làm tăng nguy cơ nóng chảy mặt đường nhựa và biến dạng đường ray.

Trước tình hình này, nhà điều hành đường sắt quốc gia Đức Deutsche Bahn đã cho phép hành khách hủy vé các chuyến tàu đường dài miễn phí cho đến đầu tuần tới.

Hãng cảnh báo hệ thống hạ tầng đang chịu áp lực rất lớn do phơi nắng liên tục, đồng thời các hiện tượng cực đoan đi kèm như giông sét và cháy rừng có thể phá hỏng hệ thống tín hiệu và đường dây điện trần.

Nhằm đảm bảo an toàn cho vận động viên, Ban tổ chức Giải vô địch ba môn phối hợp châu Âu Ironman diễn ra tại Frankfurt vào ngày 28/6 cũng phải rút ngắn cự ly đạp xe và chạy bộ.

Trước khi tiến vào Đức, đợt thời tiết cực đoan này đã “thiêu đốt” Anh, Pháp và Thụy Sĩ trong suốt tháng 6/2026 và thiết lập hàng loạt kỷ lục mới.

Tại Pháp, nhiệt độ duy trì trên 40 độ C đã khiến hàng chục người ở mọi lứa tuổi thiệt mạng.

Nắng nóng làm tê liệt hệ thống giao thông đường sắt và sản xuất điện, buộc giới chức phải ban hành lệnh cấm rượu bia, đóng cửa trường học và hoãn các sự kiện ngoài trời.

Trên toàn châu Âu, nhiều di tích văn hóa phải đóng cửa, ngành nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề, trong khi các bệnh viện chật vật ứng phó với lượng bệnh nhân gia tăng đột biến. Nhu cầu mua sắm quạt điện và máy điều hòa nhiệt độ từ châu Á tăng vọt, bởi hầu hết nhà cửa ở Bắc Âu vốn chỉ được thiết kế để giữ ấm chứ không có chức năng làm mát.

Cơ quan Giám sát Khí hậu Reuters cho biết hiện tượng "Khối Omega" đã đẩy nhiệt độ lên cao hơn mức trung bình theo mùa tới 18 độ C.

Hình thái thời tiết được gọi là “khối Omega” là một hệ thống có hình dạng giống chữ cái Omega trong tiếng Hy Lạp, với khối khí nóng tập trung ở trung tâm và hai bên là các vùng khí lạnh hơn.

Hình thái này tạo ra hiện tượng “vòm nhiệt," khi một vùng áp suất cao giữ khối khí nóng lại trên một khu vực rộng lớn, khiến nhiệt độ tăng liên tục trong nhiều ngày.

Các nhà khoa học khẳng định đợt nắng nóng này gần như không thể xảy ra nếu không có hiện tượng biến đổi khí hậu do con người gây ra. Yếu tố này khiến nguy cơ xuất hiện các đêm Hè oi bức trong tuần qua cao gấp 100 lần so với 20 năm trước.

Theo dự báo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), đợt nắng nóng hiện tại sẽ bắt đầu hạ nhiệt và dịch chuyển về phía Trung Âu cùng bán đảo Balkan vào cuối tháng này.

Tại Đức, thời tiết khắc nghiệt sẽ thuyên giảm phần nào vào cuối tuần khi những trận mưa dông lớn dự kiến đổ xuống vào ngày 28/6./.

Nắng nóng cực đoan “thiêu đốt” châu Âu, nhiều khu vực nóng hơn châu Phi Nhiệt độ tại châu Âu đang tăng nhanh gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu, làm gia tăng tần suất cũng như cường độ của các đợt nắng nóng cực đoan trong tương lai.

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