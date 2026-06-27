Quảng Trị: Cháy rừng tràm bùng phát liên tiếp giữa cao điểm nắng nóng

Chiều 27/6, một vụ cháy rừng tràm tiếp tục bùng phát tại xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.

Đây là vụ cháy rừng thứ hai xảy ra trong hai liên tiếp tại địa phương này, trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng ở mức cao.

Ông Lê Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Cửa Việt cho biết, khoảng 13 giờ ngày 27/6, ngọn lửa bùng phát trở lại tại khu vực rừng tràm thuộc thôn 7, nơi vừa xảy ra vụ cháy vào ngày 26/6.

Do khu vực này vẫn còn nhiều tàn tro sau vụ cháy trước, gặp thời tiết nắng nóng và gió mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng, cột khói bốc cao.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người gồm lực lượng công an, quân sự, bộ đội Biên phòng, dân quân tự vệ, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng người dân khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế đám cháy.

Theo ông Lê Đức Anh, do thời tiết nắng nóng, gió thổi mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh, trong khi sức nóng tỏa ra từ đám cháy lớn đã gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy. Đến khoảng 16 giờ ngày 27/6, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khoanh vùng, dập lửa nhằm ngăn cháy lan sang các khu vực rừng lân cận.

Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng, chủ yếu tại các địa phương ven biển, gây thiệt hại tài nguyên rừng và ảnh hưởng đến môi trường.

Trước diễn biến thời tiết nắng nóng còn tiếp diễn, chính quyền các địa phương đang tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng, chống cháy rừng; đồng thời, tổ chức lực lượng thường trực, tuần tra tại các khu vực có nguy cơ cao để kịp thời phát hiện, xử lý khi có cháy xảy ra./.

Quảng Trị dập tắt cháy rừng tràm tại khu vực giáp xã Nam Cửa Việt và Triệu Cơ Tối 26/6, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn vụ cháy rừng tràm xảy ra tại khu vực giáp ranh giữa xã Nam Cửa Việt và xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị.