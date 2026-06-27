Các sông băng ở Thụy Sĩ đang tan chảy mạnh bất thường

Các sông băng tại Thụy Sĩ đang trải qua giai đoạn tan chảy mạnh bất thường trong bối cảnh châu Âu hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài, làm dấy lên lo ngại về tốc độ suy giảm băng quyển tại khu vực dãy Alps.

Theo Mạng lưới giám sát sông băng Thụy Sĩ (GLAMOS), lớp tuyết và băng tích tụ trong mùa Đông gần như đã tan hết sớm hơn nhiều tuần so với trung bình nhiều năm, đánh dấu một trong những “ngày mất sông băng” sớm nhất từng được ghi nhận. Đây là thời điểm sau đó mọi tổn thất băng trong mùa Hè sẽ trực tiếp làm thu hẹp khối lượng sông băng.

Các nhà khoa học cho biết tốc độ tan chảy hiện nay đang tăng mạnh do nền nhiệt cao kéo dài, kết hợp với lượng tuyết mùa Đông thấp. Một số quan sát tại dãy Alps ghi nhận mức mất băng lên tới khoảng một mét trong vòng 10 ngày gần đây.

Theo GLAMOS, mùa Đông vừa qua ghi nhận lượng tuyết thấp hơn khoảng 25% so với mức trung bình giai đoạn 2010-2020, trong khi tháng 5 có nền nhiệt cao khiến lớp tuyết phủ tan sớm, để lộ bề mặt băng tối màu hấp thụ nhiệt mạnh hơn. Hiện tượng này tạo ra hiệu ứng phản hồi, làm quá trình tan chảy diễn ra nhanh hơn.

Các số liệu dài hạn cho thấy khối lượng sông băng Thụy Sĩ đã giảm khoảng 38% kể từ năm 2000. Trong 50 năm qua, hơn 1.200 sông băng nhỏ đã biến mất, hiện chỉ còn khoảng 1.300 sông băng tồn tại.

Các chuyên gia cảnh báo nếu xu hướng ấm lên tiếp tục, sông băng dãy Alps có thể chỉ còn lại những phần băng rời rạc vào cuối thế kỷ này, kéo theo tác động đáng kể tới nguồn nước của các hệ thống sông lớn như Rhine và Rhone.

Giới khoa học nhận định hiện tượng tan băng sớm kỷ lục năm nay phản ánh rõ rệt mức độ nhạy cảm của sông băng đối với biến đổi khí hậu và sự gia tăng của các đợt nắng nóng cực đoan tại châu Âu.

Theo đánh giá chung của giới khí tượng, các đợt nắng nóng liên tiếp với cường độ ngày càng cao đang phản ánh xu hướng gia tăng của thời tiết cực đoan tại châu Âu và khu vực Địa Trung Hải, gây áp lực lớn lên hạ tầng đô thị, y tế và đời sống dân cư./.

Nắng nóng cực đoan “thiêu đốt” châu Âu, nhiều khu vực nóng hơn châu Phi Nhiệt độ tại châu Âu đang tăng nhanh gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu, làm gia tăng tần suất cũng như cường độ của các đợt nắng nóng cực đoan trong tương lai.