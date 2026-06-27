Đồng Tháp triển khai đồng bộ giải pháp phòng, chống sụt lún, sạt lở đến năm 2035

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 26-KL/TW ngày 24/4/2026 của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, Đồng Tháp đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên đất, nước; kiểm soát, từng bước hạn chế tình trạng sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn; bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp; trong đó, tỉnh tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về phòng, chống thiên tai; rà soát, hoàn thiện các quy hoạch, cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý tài nguyên nước, đất đai và phòng chống sạt lở; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc khai thác cát lòng sông, khai thác nước dưới đất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, Đồng Tháp cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số trong quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm thiên tai; xây dựng cơ sở dữ liệu về sụt lún, sạt lở và tài nguyên nước; nâng cao năng lực dự báo, giám sát để kịp thời đưa ra các giải pháp ứng phó.

Song song đó, tỉnh ưu tiên đầu tư các công trình thủy lợi, hồ chứa nước, hệ thống cấp nước sinh hoạt, đê bao, cống kiểm soát mặn, các tuyến kè chống sạt lở và các dự án bố trí, ổn định dân cư tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai.

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn; bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả trong triển khai các giải pháp liên vùng; chia sẻ dữ liệu, huy động nguồn lực và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, Đồng Tháp dự kiến triển khai nhiều dự án trọng điểm về phòng chống hạn, mặn và sạt lở với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng.

Trong đó, có dự án đầu tư hệ thống hồ trữ nước bảo đảm an ninh nguồn nước, dự án chuyển nước ngọt qua kênh Chợ Gạo phục vụ vùng ngọt hóa Gò Công, Dự án Chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cùng nhiều công trình kè chống sạt lở, đê bao và cống kiểm soát nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

Theo danh mục công trình, dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030, Đồng Tháp ưu tiên đầu tư các dự án quy mô lớn nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước và phòng, chống thiên tai.

Nổi bật là dự án xây dựng hệ thống hồ trữ nước phục vụ sản xuất và dân sinh với tổng mức đầu tư khoảng 4.382 tỷ đồng; Dự án chuyển nước ngọt qua kênh Chợ Gạo cấp nước cho vùng ngọt hóa Gò Công, phục vụ khoảng 54.000 ha đất sản xuất, tổng vốn 2.600 tỷ đồng; Dự án Chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên địa bàn tỉnh với quy mô 59.000 ha, tổng mức đầu tư 2.407 tỷ đồng; dự án hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho vùng sản xuất lúa các-bon thấp quy mô khoảng 190.000 ha, tổng vốn 1.443 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực phòng, chống sạt lở, tỉnh sẽ triển khai nhiều dự án cấp bách như xử lý sạt lở sông Tiền đoạn qua địa bàn tỉnh với tổng vốn khoảng 2.900 tỷ đồng; xử lý sạt lở sông Tiền đoạn qua phường Cao Lãnh và xã Mỹ An Hưng, tổng vốn 800 tỷ đồng; khắc phục khẩn cấp sạt lở khu vực xã Thường Phước 450 tỷ đồng; khắc phục sạt lở tại đường Nguyễn Hương, phường Cao Lãnh 380 tỷ đồng; xử lý sạt lở đê ven sông Tiền tại xã An Hữu 252 tỷ đồng và nhiều công trình kè, đê bao, cống ngăn mặn, bảo vệ bờ sông tại các khu vực xung yếu khác.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua địa phương đã triển khai nhiều giải pháp xử lý khẩn cấp các điểm sạt lở nguy hiểm dọc sông Tiền và tuyến sông, kênh, rạch trọng yếu.

Tổng chiều dài các điểm sạt lở bờ sông đã được xử lý hoặc xây dựng công trình bảo vệ đạt hơn 6,2 km, với tổng kinh phí dự kiến trên 7.752 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp Nguyễn Đức Thịnh cho biết, hiện Đồng Tháp đang triển khai 148 công trình xử lý sạt lở bờ sông, kênh rạch với tổng chiều dài hơn 15,4 km, tổng kinh phí trên 2.318 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026 để sớm phát huy hiệu quả bảo vệ dân cư và hạ tầng./.

Đồng Tháp: Sạt lở bờ sông Cần Lố khiến tuyến đường dân sinh bị chia cắt Không chỉ gây gián đoạn giao thông, vụ sạt lở còn có nguy cơ tiếp tục ăn sâu vào khu vực nhà dân, đe dọa làm hư hỏng hàng rào của một hộ dân gần đó.

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