Đồng Tháp: Sạt lở bờ sông Cần Lố khiến tuyến đường dân sinh bị chia cắt

Rạng sáng 27/6, một vụ sạt lở bờ sông Cần Lố xảy ra tại tổ 27, đường Thiên Hộ Dương, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp, làm sụp đổ khoảng 50 m đường giao thông khiến tuyến đường qua khu vực bị chia cắt.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thọ, điểm sạt lở có chiều rộng khoảng 10m, tính từ mé sông vào hết mặt đường nhựa.

Không chỉ gây gián đoạn giao thông, vụ sạt lở còn có nguy cơ tiếp tục ăn sâu vào khu vực nhà dân, đe dọa làm hư hỏng hàng rào của một hộ dân gần đó.

Ngoài ra, sự cố cũng khiến một số cây cảnh và cây trồng của người dân rơi xuống sông, ước tính thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thọ đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn khẩn trương đến hiện trường khảo sát, phối hợp triển khai các biện pháp ứng phó như giăng dây cảnh báo, cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm, đồng thời xây dựng phương án khắc phục trong thời gian sớm nhất nhằm bảo đảm an toàn và sớm khôi phục giao thông.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thọ, địa phương đã báo cáo vụ việc đến Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan để theo dõi, chỉ đạo xử lý./.

Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông tại xã Thạnh Xuân Khu vực công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở đang ảnh hưởng nhà ở, giao thông đi lại của người dân tại khu vực, diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp và có nguy cơ sạt lở thêm.