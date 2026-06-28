Việt Nam tăng cường hợp tác với OECD về quản trị doanh nghiệp và cải cách thuế

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với ông Yasushi Masaki, Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cùng đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đánh giá cao sự hợp tác giữa OECD với Việt Nam trong thời gian qua.

Đặc biệt, OECD đã có hợp tác hỗ trợ kỹ thuật với Bộ Tài chính nhằm giúp hoàn thiện hệ thống thuế đảm bảo minh bạch phù hợp với trường quốc tế, hỗ trợ phát triển thị trường vốn, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng.

Đối với các cam kết và kết quả triển khai của Việt Nam về vấn đề thuế với OECD, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, Chính phủ Việt Nam xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên, thể hiện quyết tâm chính trị ở cấp cao nhất trong việc thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của Diễn đàn Toàn cầu.

Đến nay, Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng như thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối việc triển khai các khuyến nghị của Diễn đàn Toàn cầu; Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia với các nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm cụ thể của từng bộ, ngành.

Năm 2021, Việt Nam và OECD đã ký kết Biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác (MOU) giữa Việt Nam và OECD giai đoạn 2022-2026. MOU đã thiết lập khuôn khổ hợp tác hoàn chỉnh, mở ra giai đoạn mới cho hợp tác Việt Nam-OECD với nhiều nội dung hợp tác cụ thể, tập trung vào các lĩnh vực quan tâm chung của hai bên như: chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, Ban Thư ký Diễn đàn toàn cầu đã hỗ trợ Bộ Tài chính rất tích cực, sát sao trong việc xây dựng nội dung công việc, xác định các nhiệm vụ ưu tiên và lộ trình triển khai nhằm thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của Diễn đàn Toàn cầu.

Trên cơ sở đó, Chính phủ quyết tâm hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật thuộc phạm vi quản lý về quản lý thuế, đăng ký doanh nghiệp, chủ sở hữu hưởng lợi và phòng, chống rửa tiền nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch và tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn quốc tế.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, những khuyến nghị của OECD cũng là mục tiêu mà Việt Nam đang hướng tới; đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự trao đổi, hợp tác với OECD trong thời gian tới để đưa quan hệ hợp tác hai bên lên tầm cao mới.

Ông Yasushi Masaki, Phó Tổng Thư ký OECD đánh giá cao cam kết mạnh mẽ và các nỗ lực thực chất của Việt Nam trong việc cải thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện các khuyến nghị chính sách.

Việt Nam được công nhận là đối tác quan trọng và tích cực đóng góp vào các chương trình chung của khu vực. “OECD sẵn sàng tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới,” ông Yasushi Masaki khẳng định.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau trao đổi về các nội dung liên quan đến Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế; các hợp tác trong lĩnh vực thuế giữa OECD và Việt Nam; nội dung và quá trình Báo cáo Đánh giá chất lượng FDI; các hoạt động hợp tác giữa Bộ Tài chính và OECD trong khuôn khổ MOU giữa Việt Nam-OECD giai đoạn 2021-2025; các định hướng hợp tác tiềm năng giữa Bộ Tài chính và OECD trong giai đoạn 2026-2027; đồng thời, cập nhật các sự kiện giữa Bộ Tài chính và OECD sắp diễn ra vào cuối năm 2026./.

Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam định hướng quản trị rủi ro theo OECD Petrovietnam xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới và đang chủ động triển khai quản trị theo chuẩn OECD ngay từ năm 2026 theo tinh thần Nghị quyết 79.