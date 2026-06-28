Bộ Tài chính siết kỷ luật công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, nhằm khắc phục triệt để tình trạng chậm muộn, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong toàn ngành.

Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý.

Công tác điều hành phải thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ sản phẩm,” bảo đảm mọi nhiệm vụ đều được phân công cụ thể, theo dõi xuyên suốt từ khi giao đến khi hoàn thành.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu chủ động trong xử lý công việc.

Các đơn vị không được chuyển trách nhiệm thuộc thẩm quyền của mình sang đơn vị khác hoặc cấp trên; không lấy lý do chờ ý kiến phối hợp, chờ hướng dẫn hay chờ xử lý của cơ quan khác để kéo dài thời gian giải quyết công việc.

Đối với việc lấy ý kiến phối hợp, Chỉ thị yêu cầu chỉ thực hiện đối với những nội dung thực sự cần thiết, đúng phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được lấy ý kiến; tránh tình trạng lấy ý kiến tràn lan hoặc sử dụng việc lấy ý kiến để thay thế trách nhiệm tham mưu, đề xuất của đơn vị chủ trì.

Đơn vị chủ trì phải chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, tiến độ và chất lượng nhiệm vụ được giao.

Người đứng đầu các đơn vị phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm, gây chậm trễ hoặc làm giảm hiệu quả thực thi công vụ.

Trường hợp vắng mặt hoặc đi công tác phải thực hiện phân công, ủy quyền theo quy định để bảo đảm công việc được xử lý liên tục, thông suốt.

Theo Chỉ thị, kết quả thực hiện nhiệm vụ, tình trạng chậm muộn, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng quản lý, điều hành sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó phụ trách và các cá nhân liên quan.

Để khắc phục tình trạng chậm muộn trong thực hiện nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ quá hạn, chậm tiến độ hoặc tồn đọng kéo dài; tập trung nguồn lực xử lý dứt điểm, không để phát sinh tồn đọng mới.

Đối với các nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ, đơn vị phải chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ, không để đến khi quá hạn mới đề nghị gia hạn.

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã triển khai khối lượng công việc rất lớn, góp phần quan trọng vào hoàn thiện thể chế, pháp luật, điều hành tài chính-ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên, công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc phục.

Tình trạng chậm muộn trong thực hiện nhiệm vụ chưa được xử lý dứt điểm; việc cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện trên các hệ thống theo dõi còn chưa đầy đủ, thiếu kịp thời hoặc chưa phản ánh đúng thực tế, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công việc và hiệu quả chỉ đạo, điều hành của bộ.

Trong bối cảnh Bộ Tài chính đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, yêu cầu đặt ra đối với công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngày càng cao.

Vì vậy, các đơn vị thuộc bộ phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng phối hợp trong thực thi công vụ./.

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