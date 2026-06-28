Trung Quốc xem xét sửa đổi các quy định về xuất, nhập khẩu vàng

Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã đề xuất sửa đổi các quy định hiện hành về nhập khẩu và xuất khẩu vàng và các sản phẩm vàng, nhằm mục đích đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và tăng cường hiệu quả quản lý vàng do cá nhân vận chuyển qua biên giới.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) cho biết đã cùng với Tổng cục Hải quan xây dựng dự thảo sửa đổi để cập nhật khung pháp lý hiện hành phù hợp với điều kiện kinh tế, yêu cầu pháp lý và các điều chỉnh chính sách đang diễn ra.

Theo dự thảo quy định, điều khoản yêu cầu PBoC và cơ quan hải quan cùng xây dựng quy tắc đối với cá nhân mang hoặc gửi vàng và các sản phẩm vàng qua biên giới sẽ bị bãi bỏ.

Để tối ưu hóa hơn nữa việc quản lý, dự thảo cũng nêu rõ rằng các hoạt động vận chuyển xuyên biên giới như vậy vẫn phải chịu sự giám sát của hải quan.

Các sửa đổi cũng nhằm mục đích cải thiện sự thuận tiện cho doanh nghiệp và người dân bằng cách chính thức hóa các biện pháp đã được chứng minh là hiệu quả trong thực tiễn.

Ngoài ra, dự thảo sẽ đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát trước khi nhập khẩu bằng cách làm rõ phạm vi giám sát của hải quan, tăng cường giám sát các công ty thương mại nước ngoài hoạt động với tư cách là đại lý và cải thiện khung xử phạt đối với các vi phạm./.

Giá vàng ngày 27/6: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý Tại Việt Nam, ngày 27/6, giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý niêm yết ở mức 143,80-147,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​