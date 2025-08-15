Thái Lan và Trung Quốc sẽ mở thêm 5 cảng xuất nhập khẩu trái cây

Thái Lan và Trung Quốc đã hợp tác để bổ sung thêm năm cảng xuất nhập khẩu trái cây, mở thêm các tuyến vận tải mới, giảm ùn tắc tại những cảng hiện có và phân phối trái cây Thái Lan trị giá hơn 180 tỷ baht (5,55 tỷ USD) đến nhiều tỉnh thành của Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1/9.

Báo Prachachat.net dẫn lời ông Attakar Sirilathayakorn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan cho biết Thái Lan và Trung Quốc đã nhất trí sửa đổi phụ lục của Nghị định thư về Yêu cầu Kiểm dịch và Kiểm tra đối với Vận chuyển Trái cây qua các Nước thứ ba.

Điều này sẽ làm tăng số lượng cảng xuất nhập khẩu trái cây ở cả hai nước, nhằm tăng cường tính linh hoạt trong vận chuyển nông sản và mở rộng cơ hội thị trường.

Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan đã giao cho Cục Tiêu chuẩn Thực phẩm và Hàng hóa Nông nghiệp Quốc gia (ACFS) liên tục phối hợp và thảo luận với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) về việc mở rộng cảng mới này. Về phía Thái Lan, ba cửa khẩu đã được bổ sung gồm: Cửa khẩu Thung Chang ở tỉnh Nan, Cửa khẩu Ban Huak ở tỉnh Phayao và Cửa khẩu Phu Du ở tỉnh Uttaradit.

Trong khi đó, về phía Trung Quốc, hai cửa khẩu đã được bổ sung là Cửa khẩu Mengkang và Cửa khẩu Ta Luo ở tỉnh Vân Nam.

Điều này nâng tổng số cửa khẩu theo Nghị định thư về xuất khẩu trái cây tươi lên chín cửa khẩu ở phía Thái Lan và 12 cửa khẩu ở phía Trung Quốc.

Ông Atthakorn cho biết thêm rằng việc bổ sung các cửa khẩu này là một bước tiến quan trọng trong việc mở ra các tuyến đường vận chuyển mới, tăng cơ hội và tiềm năng cho nông dân và những nhà kinh doanh giảm chi phí vận chuyển trong khu vực và giảm bớt tình trạng tắc nghẽn tại các cửa khẩu hiện có trong mùa trái cây để phân phối đến những tỉnh khác nhau ở Trung Quốc. Điều này sẽ nâng cao đáng kể khả năng cạnh tranh của trái cây Thái Lan trên thị trường Trung Quốc.

Những lợi ích hữu hình dự kiến sẽ bao gồm nhiều lựa chọn tuyến đường vận chuyển hơn cho các nhà vận hành và giảm bớt tình trạng ùn tắc trong mùa cao điểm xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc. Điều này sẽ giúp phân phối sản phẩm sang Trung Quốc nhanh chóng và toàn diện hơn.

Ông Chaiwat Yothakhon, Tổng Thư ký Cục Tiêu chuẩn Thực phẩm và Hàng hóa Nông nghiệp Quốc gia (ACFS), cho biết nghị định thư này, được ký kết vào ngày 13/9/2021 giữa Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan và GACC, thiết lập các biện pháp kiểm dịch và kiểm tra đối với trái cây xuất khẩu và nhập khẩu bằng đường bộ qua các nước thứ ba mà không hạn chế tuyến đường.

Các cảng xuất nhập khẩu bổ sung có thể được bổ sung nếu cả hai bên cùng đồng ý, theo Biên bản ghi nhớ về Hợp tác Vệ sinh và Kiểm dịch Thực vật Thái Lan-Trung Quốc.

ACFS là điều phối viên chính của Thái Lan. Xuất khẩu trái cây tươi của Thái Lan sang Trung Quốc năm 2024 đạt hơn 180 tỷ baht (5,55 tỷ USD), và Trung Quốc vẫn là thị trường lớn của trái cây Thái Lan và đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu nông sản của nước này.

Sau khi cả hai bên phê duyệt năm cảng xuất nhập khẩu bổ sung, trái cây tươi sẽ được phép nhập khẩu qua các cảng này bắt đầu từ ngày 1/9/2025, qua đó tiếp tục tăng giá trị và mở rộng thị trường thương mại nông sản của Thái Lan./.

