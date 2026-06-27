Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.21/2026/NQ-CP ngày 26/6/2026 về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Nghị quyết quy định cụ thể các cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản gồm:

1. Việc đấu giá tài sản trực tuyến được thực hiện thông qua Hệ thống đấu giá trực tuyến hoặc trang thông tin đấu giá trực tuyến đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện kết nối kỹ thuật do Bộ Công an quy định và đồng bộ dữ liệu kết quả với Hệ thống đấu giá trực tuyến.

2. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định việc đấu giá tài sản có trách nhiệm yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện đấu giá trực tuyến thông qua Hệ thống đấu giá trực tuyến để bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu và phòng, chống tiêu cực đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đấu giá, bao gồm:

a) Tài sản kết cấu hạ tầng; tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ tài sản là trụ sở, nhà gắn liền với đất) và tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân có tổng giá khởi điểm của tất cả tài sản trong một cuộc đấu giá từ 200 triệu đồng trở lên, trừ tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân;

b) Quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo điểm a khoản 1 Điều 125 Luật Đất đai mà thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư.

3. Khuyến khích cơ quan, người có thẩm quyền quyết định việc đấu giá tài sản và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện đấu giá trực tuyến thông qua Hệ thống đấu giá trực tuyến đối với trường hợp giao đất ở cho cá nhân theo điểm b khoản 1 Điều 125 Luật Đất đai và trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo điểm a khoản 1 Điều 125 Luật Đất đai mà không thuộc trường hợp quy định tại điểm 2b nêu trên.

4. Đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 nêu trên và tài sản cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện theo một trong các hình thức sau: đấu giá trực tuyến thông qua Hệ thống đấu giá trực tuyến; đấu giá trực tuyến thông qua trang thông tin đấu giá trực tuyến; đấu giá theo hình thức khác theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Chức năng, cơ chế phối hợp giữa Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và Hệ thống đấu giá trực tuyến

Nghị quyết cũng quy định cụ thể chức năng, cơ chế phối hợp giữa Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và Hệ thống đấu giá trực tuyến.

Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và Hệ thống đấu giá trực tuyến bảo đảm tính kết nối, liên thông, đồng bộ dữ liệu về đấu giá tài sản.

Cổng Đấu giá tài sản quốc gia đáp ứng các chức năng: Quản lý, phê duyệt, niêm yết thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, thông báo đấu giá tài sản đối với tài sản được tổ chức đấu giá không theo hình thức đấu giá trực tuyến. Kết nối, đồng bộ và công khai dữ liệu về tài sản đấu giá, thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, thông báo đấu giá tài sản và kết quả đấu giá tài sản trực tuyến từ Hệ thống đấu giá trực tuyến. Quản lý, theo dõi, tổng hợp và phân tích số liệu thông qua hệ thống đo lường các chỉ số (KPIs), bảng điều hành (dashboard) và các công cụ hỗ trợ khác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách.

Hệ thống đấu giá trực tuyến đáp ứng các chức năng: tiếp nhận, quản lý dữ liệu về tài sản đấu giá và niêm yết thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản từ người có tài sản; tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, niêm yết và công khai kết quả lựa chọn; tiếp nhận dữ liệu về tài sản đấu giá từ Trang thông tin điện tử về tài sản công, hệ thống của các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức trung gian thanh toán, các trang thông tin đấu giá trực tuyến, các nền tảng số quốc gia, các cơ sở dữ liệu và các hệ thống nghiệp vụ khác liên quan.

Cùng với đó, tích hợp kênh thanh toán trực tuyến của các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức trung gian thanh toán để người tham gia đấu giá thanh toán tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước; tổ chức đấu giá trực tuyến; đồng bộ dữ liệu thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, thông báo đấu giá tài sản, kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và kết quả đấu giá tài sản trực tuyến với Cổng Đấu giá tài sản quốc gia; các chức năng khác liên quan.

Nghị quyết quy định việc kết nối giữa Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và Hệ thống đấu giá trực tuyến được thực hiện thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP), các nền tảng khác theo quy định của pháp luật.

Sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để đăng nhập Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và Hệ thống đấu giá trực tuyến

Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên, Chủ tịch Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản trực tuyến sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo quy định pháp luật về định danh và xác thực điện tử để đăng nhập trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và Hệ thống đấu giá trực tuyến.

Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và Hệ thống đấu giá trực tuyến bảo đảm ghi nhận, lưu trữ đầy đủ nhật ký đăng nhập và các giao dịch điện tử của tài khoản theo thời gian thực, phục vụ việc kiểm tra, giám sát, đối chiếu và giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản trực tuyến./.

Đề xuất cơ chế tháo gỡ khó khăn cho đấu giá tài sản trực tuyến Mặc dù Luật Đấu giá tài sản năm 2024 đã giải quyết cơ bản những vướng mắc, bất cập của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc.