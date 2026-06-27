Bắc Ninh gỡ điểm nghẽn, tăng tốc giải ngân hơn 20.900 tỷ đồng vốn đầu tư công

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, năm 2026 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và tạo động lực phát triển cho tỉnh Bắc Ninh.

Với tổng kế hoạch vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia lên tới hơn 20.900 tỷ đồng, tỉnh đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu giải ngân theo kế hoạch đã đề ra.

Theo Sở Tài chính, tính đến ngày 25/6/2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh đạt hơn 20.900 tỷ đồng. Trong đó, vốn do Thủ tướng Chính phủ giao gần 16.600 tỷ đồng; vốn Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao bổ sung hơn 2.500 tỷ đồng; phần còn lại là hơn 1.800 tỷ đồng vốn từ các năm trước được kéo dài sang năm 2026.

Đến nay, toàn tỉnh đã phân bổ chi tiết hơn 18.700 tỷ đồng, tương đương 89,59% kế hoạch vốn. Kết quả giải ngân đạt khoảng 5.100 tỷ đồng, bằng 23,05% kế hoạch vốn tỉnh đã giao chi tiết và đạt 30,85% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với các dự án cấp tỉnh, giá trị giải ngân đạt khoảng 3.500 tỷ đồng, tương ứng 52,1% kế hoạch. Một số đơn vị có kết quả nổi bật với tỷ lệ giải ngân trên 30% như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng Ban Quản lý dự án Giao thông-Nông nghiệp số 1 và Ban Quản lý dự án Giao thông-Nông nghiệp số 2.

Ở cấp xã, tổng giá trị giải ngân đạt gần 1.600 tỷ đồng, tương đương 17,8% kế hoạch vốn. Trong đó, 14 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân trên 50%, tiêu biểu như Chi Lăng, Đào Viên, Đồng Nguyên, Nhân Hòa và Từ Sơn. Tuy nhiên, vẫn còn 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 5%, đặc biệt xã Cao Đức chưa phát sinh giá trị giải ngân.

Nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện cũng như kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sáng 26/6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh chủ trì hội nghị trực tuyến với các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện nhiều địa phương cho biết tiến độ triển khai các dự án đang gặp không ít trở ngại. Nổi bật là những khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác minh nguồn gốc đất, xây dựng phương án bồi thường và bố trí quỹ đất tái định cư. Đây tiếp tục là điểm nghẽn lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công của nhiều dự án.

Bên cạnh đó, một số dự án còn chậm do quá trình hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh quy hoạch, thẩm định thiết kế và phê duyệt hồ sơ kéo dài. Tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng, giá vật liệu biến động mạnh cũng khiến nhiều nhà thầu gặp khó khăn trong tổ chức thi công và cân đối chi phí thực hiện hợp đồng.

Một số địa phương cũng phản ánh tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, đầu tư xây dựng và quản lý dự án, dẫn đến việc xử lý hồ sơ, thủ tục chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ.

Trước những khó khăn này, các địa phương đã kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ tháo gỡ về cơ chế, chính sách, nhất là đối với các dự án có diện tích thu hồi đất lớn; đồng thời nghiên cứu các giải pháp điều tiết nguồn vốn phù hợp, tạo điều kiện để các công trình trọng điểm được triển khai thuận lợi.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026, có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải tập trung cao độ, phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, coi kết quả giải ngân là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính xây dựng biểu theo dõi trực quan tiến độ giải ngân của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; cập nhật thường xuyên những dự án chậm tiến độ hoặc còn tồn tại vướng mắc để kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý. Đồng thời yêu cầu các đơn vị không chỉ phấn đấu dẫn đầu về tiến độ giải ngân mà còn tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình triển khai thực hiện.

Đối với những khó khăn liên quan đến giá vật liệu xây dựng, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh được giao tham mưu tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm rà soát toàn diện đơn giá vật liệu, đơn giá xây dựng và đơn giá tổng hợp. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư, nhà thầu trực tiếp đối thoại, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, dự toán và điều chỉnh hợp đồng trong bối cảnh thị trường vật liệu có nhiều biến động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Song song với công tác chỉ đạo trực tiếp, Sở Tài chính cũng đã ban hành Công văn số 4813/STC-THQH yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư và Kho bạc Nhà nước tỉnh tập trung cao điểm thực hiện giải ngân từ nay đến hết ngày 30/6. Theo đó, mục tiêu đặt ra là giải ngân tối thiểu 40% kế hoạch vốn năm 2026 và đạt 60% đối với nguồn vốn các năm trước kéo dài sang năm 2026 trước ngày 30/6; đồng thời phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026 trước ngày 31/1/2027.

Sở Tài chính yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm kế hoạch giải ngân của từng dự án đã đăng ký; chủ động điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân chậm sang các dự án có tiến độ tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc xử lý ngay các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai, không để tình trạng chậm trễ kéo dài.

Đối với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, Sở Tài chính đề nghị khẩn trương hoàn thành việc phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn còn lại; giao vốn kịp thời cho các chủ đầu tư để bảo đảm điều kiện giải ngân. Đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải quyết thỏa đáng các kiến nghị hợp pháp của người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các dự án.

Các chủ đầu tư cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước trong việc hoàn thiện hồ sơ thanh toán, bảo đảm các khối lượng đã hoàn thành được thanh toán kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng có khối lượng nhưng chậm giải ngân.

Sở Tài chính nhấn mạnh người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả giải ngân của đơn vị mình; thường xuyên theo dõi tiến độ, chủ động báo cáo các khó khăn vượt thẩm quyền để tỉnh kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư, Bắc Ninh đang đặt quyết tâm cao trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện hệ thống hạ tầng và tạo nền tảng phát triển bền vững trong giai đoạn tới./.

Tỉnh Bắc Ninh thu hút gần 2 tỷ USD vốn FDI trong 6 tháng đầu năm Sự bứt phá mạnh mẽ của dòng vốn FDI nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực tại các khu công nghiệp Bắc Ninh lên 1.670 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký khổng lồ đạt gần 41 tỷ USD.