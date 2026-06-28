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Vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026

Kết thúc vòng bảng, World Cup 2026 đã xác định được 16 cặp đấu ở vòng 32 đội - vòng loại trực tiếp đầu tiên.

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World Cup 2026 đã chính thức xác định được 32 đội tuyển xuất sắc góp mặt ở vòng knock-out, cùng 16 cặp đấu.

12 đội bóng kết thúc ở vị trí nhất bảng, gồm Mexico, Thụy Sĩ, Brazil, Mỹ, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Argentina, Colombia và Anh.

12 đội tuyển nhì bảng gồm Nam Phi, Canada, Maroc, Australia, Cote d'Ivoire, Nhật Bản, Ai Cập, Cape Verde, Na Uy, Áo, Bồ Đào Nha, Croatia.

8 đội đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba có thành tích tốt là Bosnia & Herzegovina, Paraguay, Ecuador, Thụy Điển, Senegal, Algeria, CHDC Congo và Ghana./.

(TTXVN/Vietnam+)
#World Cup 2026 #vòng loại trực tiếp
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WORLD CUP 2026

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