Lịch thi đấu chi tiết 16 trận vòng 32 đội World Cup 2026

Sau 72 trận cầu vòng bảng căng thẳng, World Cup 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục diễn ra kịch tính khi bước vào vòng 32 đội.

Ở vòng 1/16, người hâm mộ sẽ được chứng kiến nhiều trận cầu hấp dẫn, như Bồ Đào Nha gặp Croatia, Brazil đối đầu Nhật Bản hay Hà Lan so tài với Maroc.

Theo lịch thi đấu, trận mở màn vòng 32 đội sẽ là cuộc chạm trán giữa đồng chủ nhà Canada và Nam Phi vào lúc 2g sáng 29/6 (theo giờ Việt Nam).

Sáng 30/6, vòng đấu sẽ tiếp tục guồng quay với ba trận. Brazil gặp Nhật Bản (0g00), Đức đấu Paraguay (3g30), Hà Lan chạm trán Maroc (8g).

Ngày 1/7 cũng sẽ có 4 cặp đấu đáng chú ý: Cote d'Ivoire-Na Uy (0g), Pháp-Thụy Điển (4g), Mexico-Ecuador (8g) và Anh-CHDC Congo (23g).

Ngày 2/7 có hai trận đấu sẽ diễn ra. Bỉ gặp Senegal (3g) và Mỹ đối đầu Bosnia & Herzegovina (7g).

Còn vào sáng 3/7, người hâm mộ sẽ lần lượt được chứng kiến ba trận: Tây Ban Nha-Áo (2g), Bồ Đào Nha-Croatia (6g), Thụy Sĩ-Algeria (10g)./.

Xác định xong 32 đội tuyển góp mặt ở vòng knock-out World Cup 2026 Sau 72 trận đấu căng thẳng và quyết liệt tại vòng bảng, 32 đội tuyển xuất sắc nhất góp mặt ở vòng knock-out World Cup 2026 đã chính thức được xác định.

Vòng 32 đội sẽ khép lại vào ngày 4/7 với ba trận đấu: Australia-Ai Cập (1g), Argentina-Cape Verde (5g), và Colombia-Ghana (8g30).

Các trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp. Nếu hòa sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội sẽ đá 30 phút hiệp phụ. Nếu vẫn hòa, hai đội sẽ bước vào loạt sút luân lưu quyết định thắng thua.

Lịch thi đấu vòng 32 World Cup 2026 Ngày 29/6

2g00 Canada-Nam Phi (VTV3, VTV6, VTV10) Ngày 30/6

0g00 Brazil-Nhật Bản (VTV3, VTV6, VTV9)

3g30 Đức-Paraguay (VTV3, VTV6, VTV10)

8g00 Hà Lan-Maroc (VTV3, VTV6, VTV9) Ngày 1/7

0g00 Cote d'Ivoire-Na Uy (VTV3, VTV6, VTV10)

4g00 Pháp-Thụy Điển (VTV3, VTV6, VTV10)

8g00 Mexico-Ecuador (VTV3, VTV6, VTV9)

23g00 Anh-CHDC Congo (VTV3, VTV6, VTV10) Ngày 2/7

3g00 Bỉ-Senegal (VTV3, VTV6, VTV10)

7g00 Mỹ-Bosnia & Herzegovina (VTV3, VTV6, VTV9) Ngày 3/7

2g00 Tây Ban Nha-Áo (VTV3, VTV6, VTV9)

6g00 Bồ Đào Nha-Croatia (VTV3, VTV6, VTV10)

10g00 Thụy Sĩ-Algeria (VTV3, VTV6, VTV9) Ngày 4/7

1g00 Australia-Ai Cập (VTV3, VTV6, VTV10)

5g00 Argentina-Cape Verde (VTV3, VTV6, VTV9)

8g30 Colombia-Ghana (VTV3, VTV6, VTV9)