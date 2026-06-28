World Cup 2026: Người hâm mộ Canada đặt niềm tin vào cột mốc lịch sử mới

Không khí trước trận đấu giữa đội tuyển Canada và Nam Phi tại vòng 1/16 World Cup 2026 đang nóng lên từng giờ ở Toronto.

Tại Canada Soccer House – điểm hẹn của người hâm mộ đối với đội tuyển quốc gia - niềm tin vào một cột mốc lịch sử mới của bóng đá Canada đang lan tỏa sau khi đội tuyển lần đầu tiên vượt qua vòng bảng tại một kỳ World Cup.

Trong các hoạt động giao lưu với người hâm mộ, phóng viên TTXVN tại Canada đã có dịp trao đổi với cựu tuyển thủ, đội trưởng CLB Forge FC, Kyle Bekker.

Theo Bekker, đội tuyển Canada đã trưởng thành đáng kể qua từng trận đấu và bước vào vòng loại trực tiếp với sự tự tin lớn hơn.

Bekker cho rằng bài học từ thất bại trước Thụy Sĩ ở lượt cuối vòng bảng sẽ giúp Canada có sự chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu với Nam Phi. Theo anh, ở một trận đấu loại trực tiếp, điều quan trọng nhất là duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự, giữ cự ly đội hình hợp lý và hạn chế những sai lầm, bởi chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến đội bóng phải dừng bước.

Cựu tuyển thủ Canada này cũng đánh giá cao sự tiến bộ của các tuyển thủ như Richie Laryea, Jonathan David và Tajon Buchanan. Anh cho rằng dù Canada vẫn là một nền bóng đá còn trẻ, các cầu thủ đã thể hiện được bản lĩnh và cá tính ngày càng rõ nét qua từng trận đấu tại World Cup năm nay.

Theo Bekker, khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp, mọi cơ hội đều phải được tận dụng tối đa. Canada cần phòng ngự chặt chẽ, kiểm soát bóng tốt và thi đấu hiệu quả nếu muốn tiếp tục hành trình tại World Cup trên sân nhà.

Không chỉ các cựu cầu thủ, nhiều cổ động viên có mặt tại Canada Soccer House cũng bày tỏ sự lạc quan trước trận đấu.

Sau thành tích lần đầu tiên vượt qua vòng bảng, người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển sẽ tiếp tục viết nên lịch sử bằng chiến thắng trước Nam Phi để giành quyền vào tứ kết World Cup 2026.

Đối với bóng đá Canada, trận đấu với Nam Phi lần này không chỉ là cuộc cạnh tranh cho một tấm vé đi tiếp mà còn được xem là cơ hội khẳng định những bước tiến của nền bóng đá nước này sau nhiều năm đầu tư cho đào tạo trẻ và phát triển bóng đá cộng đồng./.

Xác định xong 32 đội tuyển góp mặt ở vòng knock-out World Cup 2026 Sau 72 trận đấu căng thẳng và quyết liệt tại vòng bảng, 32 đội tuyển xuất sắc nhất góp mặt ở vòng knock-out World Cup 2026 đã chính thức được xác định.

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