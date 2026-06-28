World Cup 2026: Con đường chông gai của tuyển Mỹ tới trận chung kết

Lịch sử World Cup cho thấy các đội chủ nhà thường không giành chức vô địch, song lợi thế sân nhà vẫn giúp họ có cơ hội tiến sâu tại giải đấu.

Ở World Cup 2026, đồng chủ nhà Mỹ đã xác định đối thủ tại vòng 32 đội từ vài ngày trước và phần còn lại của hành trình hướng tới trận chung kết cũng đang dần lộ diện.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, đội tuyển Mỹ sẽ thi đấu trận vòng 32 đội tại Santa Clara, bang California. vào ngày 1/7 tới. Với tư cách là đội nhất bảng D, Mỹ được FIFA xếp gặp một trong các đội đứng thứ ba của các bảng B, E, F, I hoặc J trong hệ thống phân nhánh có nhiều khả năng sắp xếp khác nhau. Kết quả, đối thủ của Mỹ là Bosnia và Herzegovina, đội đứng thứ ba bảng B với 4 điểm.



Nếu đánh bại Bosnia và Herzegovina, tuyển Mỹ sẽ có chiến thắng đầu tiên ở vòng knock-out World Cup kể từ khi lọt vào tứ kết tại World Cup 2002. Nếu giành quyền đi tiếp, Mỹ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Bỉ và một đội đứng thứ 3 của các bảng A, E, H, I hoặc J vào ngày 6/7 tại Seattle.

Bỉ đứng đầu bảng G với 5 điểm và từng đánh bại Mỹ với tỷ số 5-2 trong trận giao hữu hồi tháng 3. Các đối thủ tiềm năng của Bỉ ở vòng 32 đội gồm Hàn Quốc, Senegal, Algeria và Áo.



Con đường chinh phục World Cup 2026 của Mỹ lẽ ra đã dễ dàng hơn nếu Ai Cập đánh bại Iran thay vì hòa 1-1 vào tối 26/6. Kết quả này khiến đội bóng của Mohamed Salah có cùng 5 điểm với Bỉ ở ngôi đầu bảng B.

Theo quy định mới của FIFA, tiêu chí đầu tiên để phân định thứ hạng là thành tích đối đầu. Tuy nhiên, do Ai Cập và Bỉ hòa nhau trong trận gặp trực tiếp, hiệu số bàn thắng bại được sử dụng để phân hạng và nghiêng về phía "Quỷ đỏ" với hiệu số +4, so với +2 của Ai Cập.

Hiện Bỉ đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng FIFA dành cho các đội tuyển nam, trong khi Ai Cập xếp thứ 26.



Nếu đội tuyển Mỹ tái lập thành tích lọt vào tứ kết như năm 2002, Tây Ban Nha - đội nhất bảng H - nhiều khả năng sẽ là đối thủ của họ trong nhóm 8 đội mạnh nhất.

Tính đến ngày 27/6, La Roja là đội duy nhất đã chắc chắn có mặt ở nhánh đấu này. Tây Ban Nha sẽ gặp đội nhì bảng J trong trận đấu đầu tiên ở vòng knock-out vào ngày 2/7. Hai đội nhì bảng K và L sẽ gặp nhau ở vòng 32 đội, đội thắng sẽ đối đầu với Tây Ban Nha.



Một trận đấu giữa Mỹ với Tây Ban Nha, Colombia hoặc Bồ Đào Nha vào ngày 10/7 tại Los Angeles sẽ là thử thách khó khăn nhất mà thầy trò HLV Mauricio Pochettino phải đối mặt từ đầu giải.



Đội tuyển Mỹ từng một lần góp mặt ở bán kết World Cup. Đó là vào năm 1930, kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử, khi giải đấu chỉ có 13 đội và thể thức thi đấu rất khác hiện nay. Khi đó, Mỹ chỉ còn cách trận chung kết đúng một chiến thắng.



Gần 1 thế kỷ sau, nếu thắng liên tiếp 3 trận knock-out, đây sẽ là thành tích tốt nhất trong lịch sử của bóng đá Mỹ ở World Cup, đồng thời cũng đồng nghĩa họ đã vượt qua hàng loạt cường quốc bóng đá thế giới trên hành trình đó.



Có rất nhiều khả năng về đối thủ tại bán kết và đây sẽ là thử thách cực kỳ khó khăn trên sân AT&T Stadium ở Arlington vào ngày 14/7.

Nửa còn lại của nhánh đấu mà Mỹ góp mặt có những "ông lớn" như Pháp và Đức - hai đội từng giành tổng cộng 6 chức vô địch World Cup - cùng với Hà Lan, đội đã loại Mỹ tại World Cup ở Qatar cách đây 4 năm.



Ngoài ra, các đội như Paraguay (đội Mỹ từng thắng 4-1 ở trận mở màn vòng bảng), Thụy Điển, Maroc và đồng chủ nhà Canada cũng có thể góp mặt.



Nếu điều kỳ diệu xảy ra, tuyển Mỹ sẽ có mặt tại sân MetLife vào ngày 19/7 để chơi trận chung kết World Cup, người hâm mộ hoàn toàn có thể hình dung bầu không khí cuồng nhiệt bao trùm khắp nước Mỹ trước trận đấu được xem là lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước này.



Ở nửa còn lại của nhánh đấu là hàng loạt "gã khổng lồ" của bóng đá thế giới. Brazil (5 lần vô địch), Argentina (đương kim vô địch và từng 3 lần đăng quang) cùng Mexico đều đã chắc suất góp mặt. Anh và Bồ Đào Nha cũng có thể xuất hiện ở nhánh đấu này tùy thuộc vào kết quả vòng bảng của họ./.

Bồ Đào Nha rơi vào nhánh 'tử thần' ở vòng knock-out World Cup 2026 Chỉ giành được vị trí nhì bảng sau trận hòa Colombia, đội tuyển Bồ Đào Nha đối mặt nhiều khó khăn khi rơi vào nhánh đấu "tử thần" ở vòng knock-out World Cup 2026.

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