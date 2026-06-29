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Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 30/6: Căng thẳng loạt trận vòng 32 đội

Sáng 30/6, World Cup 2026 sẽ tiếp tục sôi động với ba trận đấu hấp dẫn thuộc vòng 32 đội. Nhật Bản gặp Brazil, Đức đối đầu Paraguay trong khi Hà Lan chạm trán Maroc.

Huy Khánh
Brazil sẽ đối đầu Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Brazil sẽ đối đầu Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Loạt trận World Cup 2026 ngày 30/6 hứa hẹn kịch tính và căng thẳng với 3 trận cầu khó đoán trước được kết quả tại vòng 32 đội.

Trận đấu sớm nhất là cuộc chạm trán giữa Brazil và Nhật Bản, diễn ra vào lúc 0g sáng 30/6 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Houston.

Brazil bước vào vòng đấu này ấn tượng với ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, Nhật Bản chắc chắn không phải là đối thủ dễ bắt nạt sau khi chứng kiến hành trình của họ tại vòng bảng.

Hơn 3 tiếng sau trận đấu này, vòng 32 đội sẽ tiếp tục guồng quay với trận đấu giữa Đức và Paraguay vào lúc 3g30 trên sân Boston.

So với Paraguay, "Xe tăng Đức" là đội được đánh giá cao hơn cho cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/8 ở cặp đấu này.

Loạt trận ngày 30/6 khép lại bằng màn so tài giữa Hà Lan và Maroc vào lúc 8g trên sân Monterrey.

Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất kịch tính khi mà Hà Lan và Maroc đều đã chứng tỏ được rằng cả hai đều không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt.

Ba trận đấu này sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10.

Lịch thi đấu World Cup ngày Ngày 30/6

0g00 Brazil-Nhật Bản (VTV3, VTV6, VTV9)

3g30 Đức-Paraguay (VTV3, VTV6, VTV10)

8g00 Hà Lan-Maroc (VTV3, VTV6, VTV9)

(Vietnam+)
#Brazil-Nhật Bản #Đức-Paraguay #Hà Lan-Maroc #Kết quả World Cup 2026 #Lịch thi đấu World Cup 2026
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WORLD CUP 2026

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