Người gác đền Mohamedi - thủ lĩnh thực sự của đội tuyển Maroc

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Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngôi sao của đội tuyển Maroc, Achraf Hakimi, đã dành những lời ca ngợi đặc biệt cho đồng đội Munir Mohamedi, khẳng định thủ môn kỳ cựu trên mới chính là thủ lĩnh thực sự của đội tuyển nước này.

Hakimi nhấn mạnh rằng kinh nghiệm dày dạn của Mohamedi giúp anh nhận được sự tôn trọng tuyệt đối trong phòng thay đồ. Theo hậu vệ của CLB Paris Saint-Germain này, mỗi khi Mohamedi lên tiếng, toàn đội đều lắng nghe và làm theo.

Và khi được hỏi ai là thủ lĩnh thực sự của đội tuyển Maroc, Hakimi không ngần ngại nhắc đến thủ thành 37 tuổi, người đã gắn bó với "Những chú sư tử Atlas" trong nhiều năm.



Hakimi cho rằng tầm ảnh hưởng của một cầu thủ không chỉ được thể hiện trên sân cỏ mà còn ở khả năng dẫn dắt tập thể. Anh khẳng định vai trò dẫn dắt của Mohamedi vẫn vô cùng quan trọng, bất kể anh được ra sân thi đấu hay chỉ ngồi trên băng ghế dự bị.



Hakimi chia sẻ: "Anh ấy đã thi đấu rất nhiều trận, góp mặt ở World Cup cũng như nhiều kỳ Cúp các quốc gia châu Phi. Tôi tin rằng anh ấy là một thủ lĩnh, dù có thi đấu hay không, và đó mới là điều quan trọng nhất. Mỗi khi anh ấy lên tiếng, tất cả đều lắng nghe và dành cho anh ấy sự tôn trọng. Chúng tôi luôn làm theo những lời khuyên của anh ấy bởi anh ấy sở hữu một kho kinh nghiệm vô cùng quý giá. Khi một người có nhiều kinh nghiệm như vậy nói điều gì vì lợi ích của tập thể, chúng ta cần phải lắng nghe."



Đây là kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp của Mohamedi và kinh nghiệm của thủ thành kỳ cựu này được xem là một trong những điểm tựa quan trọng giúp Maroc hướng tới thành công tại giải đấu.

Trong 3 trận vòng bảng World Cup 2026 vừa qua, Maroc chỉ để thủng lưới 3 bàn./.

World Cup 2026: Khi "những ngôi sao Đen" ghi điểm Dù thất bại, Ghana vẫn đi tiếp nhờ đã sớm tích lũy đủ điểm sau hai lượt trận đầu tiên. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ World Cup 2010, "Những ngôi sao Đen" vượt qua vòng bảng.

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