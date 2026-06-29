Việt Nam cử lực lượng quân đội, công an hỗ trợ Venezuela khắc phục thảm họa động đất

Rạng sáng 29/6, chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines đưa lực lượng quân đội, công an Việt Nam sang Venezuela thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và khắc phục hậu quả trận động đất nghiêm trọng.

Bản tin 60s ngày 29/6/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Việt Nam cử lực lượng quân đội, công an hỗ trợ Venezuela sau thảm họa động đất.

Huấn luyện viên Park Hang Seo cúi đầu xin lỗi sau khi Hàn Quốc bị loại ở World Cup 2026.

Miền Bắc sắp đón mưa lớn, Biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới.

Pháo lên tiếng về việc rút khỏi Miss Grand Vietnam 2026.

Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc, nhiều người thoát nạn.

Iran quyết bảo vệ chủ quyền sau đòn không kích mới của Mỹ.

Ngoại trưởng Iran kêu gọi thiết lập khuôn khổ an ninh với các nước vùng Vịnh.

Liên hợp quốc hỗ trợ Cuba tăng cường an ninh lương thực./.

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