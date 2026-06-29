Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 8 tỉnh Bắc Bộ và Cao nguyên Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Quảng Ninh và Gia Lai tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực các tỉnh trên.

Cụ thể, từ 12 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 29/6, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như sau: Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang và Gia Lai từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; Quảng Ninh từ 10-20mm, có nơi trên 20mm; Phú Thọ, Cao Bằng và Thái Nguyên phổ biến ít mưa.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Na Sang, Nậm Nèn, Pa Ham, Sáng Nhè, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Chùa, Tủa Thàng (tỉnh Điện Biên).

Tại tỉnh Phú Thọ là các xã, phường: Mai Châu, Thống Nhất, Tiền Phong; Bao La, Cao Phong, Cao Sơn, Kỳ Sơn, Pà Cò, Sơn Lương, Thịnh Minh, Thung Nai.

Tỉnh Lào Cai bao gồm các xã, phường: Bản Hồ, Cao Sơn, Chấn Thịnh, Hợp Thành, Mường Khương, Mường Lai, Nậm Chày, P. Yên Bái, Pha Long, Si Ma Cai, Sín Chéng, Tả Van, Tằng Loỏng, Văn Bàn, Việt Hồng, Võ Lao.

Đối với tỉnh Tuyên Quang là các xã, phường: Bạch Ngọc, Đồng Tâm, Lâm Bình, Tân Quang, Thượng Lâm; Bắc Mê, Bắc Quang, Du Già, Giáp Trung, Hồ Thầu, Minh Sơn, Nậm Dịch, Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Sủng Máng, Tân An, Tát Ngà, Thông Nguyên, Thượng Nông, Yên Cường; Bản Máy, Cán Tỷ, Côn Lôn, Đường Hồng, Đường Thượng, Hoàng Su Phì, Linh Hồ, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Ngọc, Minh Quang, Ngọc Đường, Ngọc Long, Phú Linh, Pờ Ly Ngài, Tân Tiến, Thàng Tín, Thượng Sơn, Trung Thịnh, Vị Xuyên, Việt Lâm, Xín Mần.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có các xã, phường: Nghinh Tường, Quân Chu, Tân Khánh; Bằng Thành, Bằng Vân, Cao Minh, Đồng Phúc, Ngân Sơn, Bá Xuyên, Bách Quang, Phổ Yên, Sông Công, Tân Thành, Thượng Minh.

Các xã, phường tại tỉnh Cao Bằng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: Cần Yên, Lý Bôn, Nam Quang, Quảng Lâm, Quang Trung, Thông Nông, Trà Lĩnh, Yên Thổ; Bảo Lâm, Hà Quảng, Quang Hán, Quảng Uyên, Sơn Lộ, Tổng Cọt, Trường Hà, Xuân Trường.

Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh có các xã, phường: Đặc khu Vân Đồn, Hải Sơn, Cẩm Phả, Móng Cái 3, Quang Hanh; Ba Chẽ, Điền Xá, Đường Hoa, Hải Hòa, Hải Ninh, Hoành Mô, Lục Hồn, Bãi Cháy, Cao Xanh, Cửa Ông, Hà Lầm, Hà Tu, Móng Cái 1, Móng Cái 2, Mông Dương, Quảng Đức, Quảng Hà, Quảng Tân, Tiên Yên, Vĩnh Thực.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai có các xã, phường: Ayun, Bàu Cạn, Biển Hồ, Chơ Long, Chư Krey, Chư Păh, Đak Rong, Đak Sơmei, Gào, Hra, Ia Grai, Ia Hrung, Ia Khươl, Ia Krái, Ia Krêl, Ia Phí, Ia Pia, Kon Chiêng, Krong, Lơ Pang.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 17 giờ ngày 28/6 đến 11 giờ ngày 29/6, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Na Mèo 104,8mm (Phú Thọ); Cao Sơn 81mm (Lào Cai); Xuân Lập 211mm (Tuyên Quang); Tân Khánh 114,4mm (Thái Nguyên); Cần Yên 119,6mm (Cao Bằng); Long Dinh 107,4mm (Quảng Ninh);...

Từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 29/6, khu vực các tỉnh Điện Biên và Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to như: Tả Phìn 1 60,2mm (Điện Biên); Thủy Điện Sê San 4A là 39,8mm (Gia Lai);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Ba tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa, nguy cơ lũ quét, sạt lở Từ 8h40 đến 13h40, các tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như Tuyên Quang và Thái Nguyên từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 120mm; Cao Bằng từ 10-20mm, cục bộ có nơi trên 40mm.