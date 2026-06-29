Tây Ninh: Thả cá thể Tê tê Java quý hiếm về lại môi trường tự nhiên

Ngày 29/6, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị xã Dương Minh Châu, Công an xã Dương Minh Châu cùng các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận và thả một cá thể Tê tê Java về môi trường tự nhiên tại khoảnh 1, tiểu khu 17, Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, vào ngày 6/6/2026, ông T.M.C. (ngụ ấp 4, xã Dương Minh Châu) phát hiện một cá thể Tê tê Java xuất hiện trong khu vực đất rẫy của gia đình. Nhận thức đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông đã chủ động thông báo và tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 phối hợp cùng Công an xã Dương Minh Châu tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể động vật, đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân xã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định trước khi thả lại về tự nhiên.

Qua thời gian chăm sóc và theo dõi, cá thể Tê tê Java có sức khỏe ổn định, đủ điều kiện để trở lại môi trường sống tự nhiên. Địa điểm tái thả được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm bảo đảm các điều kiện sinh thái phù hợp, giúp cá thể thích nghi và nâng cao khả năng sinh tồn sau khi được thả về rừng.

Tê tê Java đang đứng trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng do tình trạng săn bắt, vận chuyển, buôn bán và tiêu thụ trái phép. (Ảnh: TTXVN phát)

Tê tê Java là loài động vật hoang dã thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 84/2021/NĐ-CP.

Hiện nay, loài này đang đối mặt với nguy cơ suy giảm số lượng nghiêm trọng do tình trạng săn bắt, vận chuyển, buôn bán và tiêu thụ trái phép diễn biến phức tạp.

Việc tiếp nhận, cứu hộ và tái thả thành công cá thể Tê tê Java không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi quần thể động vật hoang dã trong tự nhiên mà còn thể hiện hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng và ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn động vật hoang dã.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã bị thương, bị nuôi nhốt trái phép hoặc đi lạc vào khu dân cư cần kịp thời thông báo hoặc tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để được cứu hộ, chăm sóc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

Nghệ An tiếp nhận 2 cá thể tê tê quý hiếm do người dân giao nộp Tại tỉnh Nghệ An, trong ngày 11/5, người dân liên tiếp giao 2 cá thể tê tê quý hiếm cho lực lượng, cơ quan chức năng, thể hiện tinh thần bảo vệ động vật hoang dã và tuân thủ pháp luật của người dân.

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