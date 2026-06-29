Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư

Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đồng thời giới thiệu định hướng phát triển, chính sách đặc thù và các dự án thu hút đầu tư trọng điểm.

Sáng 29/6/2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Hội nghị có khoảng 1.000-1.200 đại biểu tham dự.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; báo cáo phân tích môi trường đầu tư, thành tựu, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố năm 2025 và 6 tháng năm 2026, định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo; giới thiệu các thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội, tiềm năng, lợi thế của Thủ đô; định hướng, kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển kinh tế-xã hội trong kỷ nguyên mới.

Một nội dung quan trọng là trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trên địa bàn thành phố và trao các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các tập đoàn, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

Hội nghị cũng bố trí trưng bày không gian trải nghiệm tham quan ứng dụng công nghệ số các dự án thu hút đầu tư của thành phố, kết hợp giới thiệu một số thành tựu kinh tế-xã hội; trưng bày, giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Thành phố cũng ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, sản phẩm đầu tư trên địa bàn./.