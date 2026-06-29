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Tấn công căn cứ Mỹ, Iran kêu gọi các nước Vùng Vịnh loại bỏ sự can thiệp của nước ngoài

Ngày 28/6, ngay sau khi tấn công vào các căn cứ của Mỹ tại Bahrain và Kuwait để trả đũa Washington, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bất ngờ kêu gọi các nước Vùng Vịnh thiết lập một cơ chế an ninh loại bỏ sự can thiệp của nước ngoài.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran kêu gọi xây dựng cơ chế an ninh mới với các nước Vùng Vịnh

Liên hợp quốc hỗ trợ Cuba tăng cường an ninh lương thực

Phá đường dây buôn lậu rác thải dệt may tại châu Âu

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Cơ chế an ninh Vùng Vịnh #Chính sách Iran đối ngoại #Tình hình Trung Đông #Hỗ trợ quốc tế cho Cuba #Chống buôn lậu rác thải

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