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Mỹ và Iran tạm dừng giao tranh và nối lại đàm phán kỹ thuật

Mỹ và Iran đã nhất trí tạm dừng các cuộc tấn công lẫn nhau, đồng thời nối lại đàm phán kỹ thuật tại Qatar vào ngày 30/6 nhằm giải quyết căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz.

Bích Liên
Quang cảnh eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, miền Bắc Oman. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, miền Bắc Oman. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 28/6, trang tin Axios đưa tin Mỹ và Iran đã nhất trí tạm dừng ngay các cuộc tấn công lẫn nhau và tiến hành đàm phán vào ngày 30/6 tại thủ đô Doha của Qatar nhằm giải quyết những bất đồng xung quanh vấn đề eo biển Hormuz.

Cụ thể, một quan chức Mỹ cho biết hai bên sẽ tạm dừng giao tranh và “tàu thuyền có thể di chuyển tự do” trong bối cảnh Washington và Tehran chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật.

Các cuộc đàm phán trên ban đầu được lên kế hoạch tổ chức tại Thụy Sĩ và tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz đã khiến sự kiện này phải rời tới Doha, đồng thời chuyển trọng tâm sang an ninh hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này.

Trung tuần tháng Sáu vừa qua, Mỹ và Iran đã ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về chấm dứt xung đột.

Văn kiện này kêu gọi mở cửa trở lại eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới trước chiến tranh, đồng thời yêu cầu Iran cho phép các tàu thương mại đi qua mà không phải trả phí trong vòng 60 ngày.

Tuy nhiên, ngày 26/6, căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã bùng phát trở lại chỉ hai tuần sau khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mỹ #Iran #Eo biển Hormuz #đàm phán kỹ thuật #an ninh hàng hải #giao tranh Iran Mỹ Qatar
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CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

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