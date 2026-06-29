Giá dầu tăng sau khi Iran thông báo không tham gia vòng đàm phán kỹ thuật với Mỹ

Giá dầu tại thị trường châu Á tăng trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 29/6, sau khi Iran thông báo không tham gia vòng đàm phán kỹ thuật với Mỹ.

Các hoạt động quân sự trả đũa lẫn nhau làm dấy lên lo ngại về tính mong manh của thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa hai nước, đồng thời khiến hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn.

Tính đến 23 giờ 13 phút ngày 28/6 GMT (6 giờ 13 phút ngày 29/6 giờ Việt Nam), tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 52 xu Mỹ, tương đương 0,72%, lên 72,51 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 71 xu, tương đương 1,03%, lên 69,94 USD/thùng.

Tuần trước, giá dầu Brent giảm 10,6%, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp, sau khi lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz tăng lên mức cao nhất kể từ khi xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng phát hồi tháng 2/2026.

Tuy nhiên, lưu lượng tàu thuyền đã chậm lại sau khi các cuộc tấn công nhằm vào tàu hàng trên eo biển Hormuz tái diễn từ hôm 25/6, trong đó có một tàu chở dầu có liên hệ với Qatar.

Các vụ việc này đã kéo theo các đòn đáp trả từ cả Mỹ và Iran, đánh dấu đợt leo thang căng thẳng nghiêm trọng nhất kể từ khi hai bên ký thỏa thuận hòa bình tạm thời.

Các nhà phân tích của ngân hàng ANZ nhận định trong một báo cáo rằng: "Thị trường nhiều khả năng sẽ phải đánh giá lại giả định về khả năng nguồn cung dầu từ Vịnh Ba Tư có thể phục hồi nhanh chóng."

Iran ngày 28/6 thông báo không tham gia vòng đàm phán kỹ thuật dự kiến diễn ra cùng ngày với Mỹ, với lý do các hoạt động quân sự gần đây nhằm vào nước này và một số điều kiện trong Bản ghi nhớ (MoU) giữa hai bên chưa được thực hiện.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Mehdi Fazaeili, thành viên Văn phòng Bảo tồn và Công bố các tác phẩm của Lãnh tụ Tối cao Iran, cho biết Tehran cần kiểm chứng việc các cam kết trong MoU đã được thực hiện đầy đủ trước khi tiếp tục các cuộc trao đổi kỹ thuật.

Theo ông Fazaeili, một trong những điều kiện quan trọng là Iran phải được tiếp cận các khoản tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài. Ông Fazaeili nói: “Nếu chưa có quyền tiếp cận các khoản tiền này thì điều kiện đó vẫn chưa được đáp ứng.”

Trong khi đó, tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Arabia Aramco đã nối lại hoạt động bốc xếp dầu thô tại cảng Ras Tanura, nằm ở phía Tây eo biển Hormuz từ ngày 26/6, sau gần bốn tháng tạm dừng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất dầu khí Trung Đông đẩy mạnh khai thác và xuất khẩu trước khi thỏa thuận hòa bình tạm thời được ký kết, khiến hoạt động vận chuyển hàng hóa tăng mạnh.

Theo ANZ, mặc dù thỏa thuận giữa Mỹ và Iran có thể tạo ra bước ngoặt đối với thị trường dầu mỏ, nguồn cung thực tế vẫn bị hạn chế do tình trạng ùn ứ tàu chở dầu, cơ sở hạ tầng bị hư hại và nhiều mỏ dầu phải ngừng khai thác.

Các nhà phân tích nhận định rằng có thể phải đến cuối năm nay, nguồn cung dầu mới có thể quay trở lại mức trước khi xung đột bùng phát./.

Giá dầu giảm có thể buộc Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ Thay vì kìm hãm lạm phát, giá năng lượng rẻ lại có nguy cơ kích cầu tiêu dùng trong một nền kinh tế vốn đang phát triển quá nóng, qua đó có thể buộc Fed tiếp tục tăng lãi suất.