Mỹ mở rộng danh mục thiết bị điện tử Trung Quốc bị cấm nhập khẩu

Ngày 26/6, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cho biết sẽ mở rộng phạm vi cấm nhập khẩu đối với thiết bị điện tử do một số doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất, đánh dấu bước đi mới nhất của Chính phủ Mỹ nhằm siết chặt kiểm soát các thiết bị này.

Động thái trên mở rộng phạm vi lệnh cấm mà FCC áp dụng từ năm 2022 đối với các mẫu thiết bị viễn thông và giám sát hình ảnh mới của Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision và Dahua, với lý do những sản phẩm này có thể gây rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Theo quy định mới, lệnh cấm sẽ không chỉ áp dụng đối với các mẫu thiết bị được thiết kế từ cuối năm 2022 trở đi mà còn bao gồm cả các mẫu cũ.

FCC cho biết các thiết bị bị ảnh hưởng là những sản phẩm được sử dụng cho mục đích an ninh công cộng, bảo vệ các cơ sở của chính phủ, giám sát an ninh đối với hạ tầng trọng yếu và các mục đích liên quan đến an ninh quốc gia khác.

Lệnh cấm mở rộng dự kiến có hiệu lực từ đầu tháng 7/2026. FCC nhấn mạnh biện pháp này là cần thiết nhằm bảo vệ an ninh quốc gia thông qua việc giảm thiểu các rủi ro đối với lĩnh vực thông tin liên lạc của Mỹ.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cũng như các công ty liên quan chưa đưa ra phản ứng ngay lập tức trước thông tin trên. FCC cho biết người dân Mỹ vẫn được phép tiếp tục sử dụng các thiết bị mà họ đã sở hữu trước đó.

Trong những năm gần đây, FCC đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm vào lĩnh vực công nghệ Trung Quốc. Tháng 12/2025, cơ quan này cấm nhập khẩu tất cả các mẫu máy bay không người lái mới do Trung Quốc sản xuất.

Đến tháng 3/2026, FCC tiếp tục cấm nhập khẩu các mẫu bộ định tuyến (thiết bị mạng có nhiệm vụ kết nối máy tính, điện thoại và các thiết bị thông minh với Internet) mới sản xuất tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, các quy định mới đối với máy bay không người lái và bộ định tuyến không áp dụng đối với những mẫu sản phẩm đã được phát triển trước đó.

Tháng 10/2025, FCC đã bỏ phiếu với tỷ lệ 3:0 để ngăn chặn việc cấp phép mới cho các thiết bị có linh kiện từ những doanh nghiệp nằm trong danh sách hạn chế của cơ quan này, đồng thời cho phép FCC trong một số trường hợp có thể cấm cả những thiết bị đã được phê duyệt trước đó.

Tới tháng 12/2025, Hikvision đã đệ đơn kiện nhằm phản đối quyết định này, cho rằng FCC đã vượt quá thẩm quyền và không có đủ cơ sở để đưa ra biện pháp trên.

Ngoài ra, FCC hiện cũng đang xem xét khả năng cấm các nhà mạng viễn thông Mỹ kết nối với các công ty viễn thông Trung Quốc.

Nếu được thông qua, biện pháp này trên thực tế sẽ ngăn các doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc vận hành các trung tâm dữ liệu tại Mỹ./.

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