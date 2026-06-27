Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 ban hành Khung chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận được tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới.

Đối tượng áp dụng gồm: Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nhân là người Việt Nam, người nước ngoài đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam; tổ chức xã hội nghề nghiệp; cơ quan nhà nước hoạch định chiến lược, xây dựng, tổ chức thực thi chuẩn mực đạo đức, văn hóa trong hoạt động kinh doanh.

Về phạm vi, Khung chuẩn mực được áp dụng đối với toàn bộ hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh, truyền thông thương hiệu và quan hệ đối tác của doanh nghiệp, doanh nhân.

Mục tiêu tổng quát là xây dựng và triển khai Khung chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh Việt Nam trên nền tảng các giá trị văn hóa dân tộc và các giá trị nhân văn phổ quát, gắn với các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững, nhằm hình thành đội ngũ doanh nhân liêm chính, tôn trọng con người, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, cộng đồng và người tiêu dùng; góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập quốc tế.

Đến năm 2030 có ít nhất 1.000 doanh nghiệp áp dụng Khung chuẩn mực

Mục tiêu cụ thể đến năm 2027, đạt ít nhất 60 trong số 200 doanh nghiệp thí điểm ban hành được bộ quy tắc ứng xử hoặc bộ quy tắc đạo đức doanh nghiệp trên cơ sở áp dụng Khung chuẩn mực; thực hiện phổ biến tối thiểu 02 lần/năm tới toàn thể cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp.

Đào tạo nâng cao nhận thức cho ít nhất 10.000 doanh nhân, doanh nghiệp về Khung chuẩn mực và hướng dẫn áp dụng trong doanh nghiệp.

Hoạt động sản xuất tại một doanh nghiệp ở Tây Ninh. (Nguồn: TTXVN)

Đến năm 2030 có ít nhất 1.000 doanh nghiệp áp dụng Khung chuẩn mực, từng bước tiệm cận và đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ theo các chuẩn mực ESG quốc tế.

Quảng bá thành công tối thiểu 20 doanh nghiệp Việt Nam mang bản sắc dân tộc tại 10 diễn đàn, hội nghị và cơ chế đối thoại quốc tế uy tín (OECD, UN Global Compact…).

Sáu nhóm chuẩn mực

Khung chuẩn mực được xây dựng trên cơ sở 6 giá trị cốt lõi (Nhân văn, Liêm chính, Minh bạch, Trách nhiệm, Sáng tạo và Hội nhập), trong đó chuẩn mực Nhân văn giữ vai trò trung tâm, đồng thời, được cụ thể hóa thành 6 nhóm chuẩn mực bao gồm:

Chuẩn mực 1: Nhân văn (tôn trọng con người, lấy khách hàng, người lao động làm trung tâm của việc kinh doanh): Khách hàng là trung tâm; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; bảo đảm quyền lợi người lao động.

Chuẩn mực 2: Liêm chính (tuân thủ pháp luật, trung thực, không gian lận; phòng, chống tham nhũng); tuân thủ pháp luật; tôn trọng đối thủ và thị trường; cạnh tranh lành mạnh; phòng, chống tham nhũng, rửa tiền.

Chuẩn mực 3: Minh bạch (công khai thông tin, rõ ràng trong hợp đồng, quản trị): trung thực và minh bạch với khách hàng; trung thực và minh bạch với đối tác; trung thực và minh bạch trong quản trị, quản lý và vận hành doanh nghiệp hướng tới chuẩn quốc tế.

Chuẩn mực 4: Trách nhiệm (trách nhiệm với xã hội, cộng đồng và môi trường): trách nhiệm với xã hội, cộng đồng; trách nhiệm với nhiệm vụ phát triển kinh tế chung của đất nước; trách nhiệm với môi trường.

Chuẩn mực 5: Sáng tạo (coi đổi mới là động lực phát triển): sáng tạo bền vững trong phát triển lĩnh vực và sản phẩm kinh doanh; sáng tạo bền vững trong mô hình và quản lý doanh nghiệp.

Chuẩn mực 6: Hội nhập (mở rộng tầm nhìn quốc tế, phát huy bản sắc Việt Nam): xây dựng bộ quy tắc ứng xử cơ bản trong các giao dịch thương mại quốc tế; tiếp cận tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới; đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với phẩm chất đặc trưng của người Việt Nam; phát huy, lan tỏa bản sắc dân tộc trong văn hóa kinh doanh; quảng bá và giới thiệu mô hình chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc Việt Nam ra môi trường quốc tế./.

'Văn hóa kinh doanh là tài sản quý, bền vững của doanh nghiệp' Tại Diễn đàn “Văn hóa với doanh nghiệp,” Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định văn hóa kinh doanh chính là tài sản quý giá, bền vững nhất của doanh nghiệp; nền tảng tạo lập thương hiệu doanh nghiệp.