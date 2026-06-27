Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, đây là nội dung được các đại biểu, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ tại Hội thảo Kinh doanh Halal 2026 với chủ đề "Singapore, Việt Nam và Hơn thế nữa: Cùng xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực," diễn ra ngày 27/6 tại Singapore.

Sự kiện do Thương vụ Việt Nam tại Singapore phối hợp với Ngân hàng Maybank và tổ chức Dawn Horizon tổ chức, quy tụ đông đảo đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức chứng nhận, định chế tài chính và doanh nghiệp trong khu vực.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cho biết quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Singapore đang phát triển mạnh mẽ, với kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 40 tỷ SGD (khoảng 30, 9 tỷ USD), trong khi Singapore tiếp tục là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Theo Đại sứ, nền kinh tế Halal đang mở ra một không gian hợp tác mới, góp phần làm phong phú thêm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Đại sứ nhấn mạnh nền kinh tế Halal hiện phục vụ gần 2 tỷ người tiêu dùng Hồi giáo trên toàn thế giới, có quy mô ước tính hơn 7.000 tỷ USD mỗi năm, trải rộng từ thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, mỹ phẩm đến du lịch, logistics, tài chính và dịch vụ số. Nhu cầu đối với các sản phẩm đạt chứng nhận Halal không ngừng gia tăng tại Đông Nam Á, Trung Đông cũng như châu Âu, châu Phi và Bắc Mỹ.

Theo Đại sứ Trần Phước Anh, Việt Nam xác định phát triển ngành Halal là cơ hội chiến lược nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển ngành Halal đến năm 2030, đồng thời thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nâng cao năng lực chứng nhận, hoàn thiện hệ thống sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn Halal và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đề cập đến tiềm năng hợp tác giữa hai nước, ông Trần Phước Anh cho rằng Việt Nam có thế mạnh về nông nghiệp, thủy sản, chế biến thực phẩm và sản xuất, trong khi Singapore sở hữu lợi thế về tài chính, logistics, đổi mới sáng tạo và hệ thống chứng nhận quốc tế. Việc kết hợp các lợi thế này sẽ góp phần hình thành chuỗi giá trị Halal khu vực có sức cạnh tranh, kết nối các nhà sản xuất ASEAN với thị trường toàn cầu.

Đại sứ cũng thông tin Việt Nam sẽ đăng cai Hội thảo Du lịch Halal với chủ đề "Việt Nam - Điểm đến mới cho du lịch Hồi giáo" vào ngày 8-9/7 tới tại tỉnh Khánh Hòa, qua đó tiếp tục quảng bá tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực Halal.

Từ góc độ doanh nghiệp khu vực, ông Tan Teck Lee, Trưởng bộ phận phụ trách Thái Lan, Malaysia và Philippines thuộc Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF), nhận định Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất quan trọng của khu vực và ngày càng thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế.

Theo ông, SBF mong muốn đóng vai trò cầu nối, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và phát triển chuỗi giá trị Halal.

Ông cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay là sự khác biệt giữa các hệ thống chứng nhận Halal tại các quốc gia Đông Nam Á. Nếu các nước tiến tới hài hòa tiêu chuẩn hoặc công nhận lẫn nhau về chứng nhận Halal, quá trình quản lý, kiểm định và lưu thông hàng hóa sẽ thuận lợi hơn, tạo động lực thúc đẩy thương mại khu vực.

Theo ông Tan Teck Lee, để đưa thêm nhiều sản phẩm Halal của Việt Nam vào thị trường Singapore cũng như các thị trường quốc tế, doanh nghiệp cần đầu tư nhiều hơn cho đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D), đồng thời tận dụng Singapore như một trung tâm trung chuyển, logistics và phân phối để mở rộng thị trường.

Cùng chung nhận định, bà Dewi Suratty, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Dawn Horizon, đánh giá Việt Nam đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành Halal nhờ những cam kết mạnh mẽ từ Chính phủ cũng như lợi thế về sản xuất nông sản, thủy sản và thực phẩm.

Theo bà, trong bối cảnh nhiều quốc gia từ Trung Đông đến Đông Nam Á ngày càng chú trọng bảo đảm an ninh lương thực, nhu cầu tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu chất lượng cao đang gia tăng. Đây là cơ hội để Việt Nam phát triển các sản phẩm đạt chuẩn Halal và mở rộng xuất khẩu sang các thị trường như Trung Đông, Malaysia và nhiều quốc gia khác.

Bà Dewi Suratty cho rằng ASEAN có thể xây dựng một chuỗi giá trị Halal mang tính bổ trợ lẫn nhau, trong đó nguyên liệu có thể được sản xuất tại Việt Nam, chế biến sâu tại Singapore trước khi xuất khẩu sang các thị trường tiêu dùng lớn. Mô hình này sẽ giúp các quốc gia trong khu vực phát huy lợi thế riêng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh chung của ASEAN trên thị trường Halal toàn cầu.

"Khi cùng hợp tác, giá trị tạo ra sẽ lớn hơn rất nhiều so với từng quốc gia phát triển riêng lẻ," bà nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và giới học thuật tăng cường phối hợp để khai thác hiệu quả thị trường Halal trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Các đại biểu đánh giá hội thảo không chỉ mở ra cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và Singapore mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác trong toàn ASEAN nhằm xây dựng chuỗi giá trị Halal bền vững.

Với sự kết hợp giữa năng lực sản xuất của Việt Nam, hệ sinh thái tài chính - logistics của Singapore cùng xu hướng hài hòa tiêu chuẩn trong khu vực, ASEAN được kỳ vọng sẽ nâng cao vị thế trên bản đồ kinh tế Halal toàn cầu./.

Thị trường Halal mở dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp Việt Halal là thị trường tiềm năng, là động lực để doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, minh bạch và bền vững, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.