Giảm 3% giá vé nhiều đoàn tàu vào cao điểm hè

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt thông báo giảm 3% giá vé cho hành khách mua vé đi tàu từ nay đến hết ngày 16/8/2026, do giá nhiên liệu trong nước giảm.

Mức giảm áp dụng cho các đoàn tàu Hà Nội-Lào Cai: SP3, SP4, SP7, SE29. Các tàu Thống nhất SE1 đến SE12 chỉ áp dụng đối với các chuyến chạy vào thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hằng tuần.

Mức giá này cũng áp dụng đối với hành khách đặt khoang giường nằm cho tàu Hà Nội-Vinh có mác NA1 chạy vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật; tàu NA2 chạy từ thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm.

Hiện hành khách có thể đổi vé tàu trực tuyến ngay trên website dsvn.vn mà không cần đến ga, với chi phí: 20.000 đồng/vé. Tiền vé cũ sẽ được hoàn về tài khoản trong khoảng 3-10 ngày.

Ngành đường sắt cũng khuyến nghị hành khách nên đổi vé sớm để có nhiều lựa chọn chỗ ngồi phù hợp. Điều kiện đổi vé được áp dụng với vé cá nhân mua và thanh toán trực tuyến; thực hiện đổi vé trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ; mỗi vé chỉ được đổi 1 lần. Vé không thay đổi thông tin hành khách; giữ nguyên ga đi và ga đến.

Không chỉ áp dụng nhiều mức giảm giá với chính sách đổi linh hoạt, ngành đường sắt liên tục đưa vào các dịch vụ gia tăng nhằm đổi mới trong công tác phục vụ và mang đến cho hành khách những trải nghiệm ngày càng phong phú hơn trên mỗi chuyến đi của hành khách trong mùa hè này.

Mới đây, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt phối hợp với Công ty cổ phần Đặc sản Kinh Đô triển khai chương trình thí điểm cung cấp suất ăn chính, suất ăn phụ cùng các sản phẩm đặc sản vùng miền trên đoàn tàu khách Bắc-Nam.

Chương trình thí điểm áp dụng trên các đoàn tàu xuất phát tại ga Hà Nội, Sài Gòn, gồm: nhóm tàu SE1-SE6; nhóm tàu SE4-SE9-SE8-SE3-SE10-SE7./.

Hành khách đi tàu tự làm thủ tục đổi vé trực tuyến mà không cần ra ga Thay vì phải đến ga thực hiện thủ tục như trước đây, hành khách giờ đây có thể thao tác nhanh chóng, thuận tiện nhờ việc triển khai thủ tục đổi vé trực tuyến của ngành Đường sắt.