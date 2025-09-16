Multimedia

Infographics

Ngành đường sắt giảm giá 10% vé tàu cho tân sinh viên

Đối với mỗi sinh viên nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, sẽ được giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu cho 1 vé lượt đi và 1 vé cho thân nhân.

info-tau-hoa.jpg

Từ nay đến hết ngày 31/10, ngành đường sắt áp dụng chính sách giảm giá cho tân sinh viên, học viên nhập học mùa thi năm 2025.

Đối với mỗi sinh viên, học viên nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, sẽ được giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu cho 1 vé lượt đi và 1 vé cho thân nhân đi cùng.

Về điều kiện khi mua vé đi tàu giảm giá, học sinh, sinh viên mua vé trực tiếp tại các nhà ga, điểm bán vé của ngành đường sắt.

Khi mua, cung cấp giấy báo nhập học và giấy tờ tùy thân hợp lệ của bản thân và thân nhân cho nhân viên bán vé.

(TTXVN/Vietnam+)
#vé tàu #sinh viên
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thông tấn xã Việt Nam qua những con số

Thông tấn xã Việt Nam qua những con số

Hiện nay, Thông tấn xã Việt Nam là tổ hợp truyền thông cung cấp hơn 60 sản phẩm thông tin thuộc mọi loại hình; bản tin nguồn phát ra thế giới bằng 6 ngôn ngữ; có 34 cơ quan thường trú trong nước...

Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Nghị quyết số 70 nêu rõ công tác bảo đảm an ninh năng lượng có vai trò rất quan trọng, năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh...

Khuyến cáo chiêu trò giả danh công an để lừa đảo

Khuyến cáo chiêu trò giả danh công an để lừa đảo

Thủ đoạn của các đối tượng không mới, phương tiện truyền thông đã nhiều lần thông tin cảnh báo nhưng nạn nhân vẫn thiếu hiểu biết, chủ quan, không tìm hiểu kỹ nên “sập bẫy” và mất số tiền lớn.

7 mặt hàng xuất khẩu đã cán mốc trên 10 tỷ USD

7 mặt hàng xuất khẩu đã cán mốc trên 10 tỷ USD

8 tháng đầu năm 2025, nhiều mặt hàng đã đạt giá trị xuất khẩu trên 10 tỷ USD như điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; hàng dệt, may...