Ngành đường sắt giảm giá 10% vé tàu cho tân sinh viên

Từ nay đến hết ngày 31/10, ngành đường sắt áp dụng chính sách giảm giá cho tân sinh viên, học viên nhập học mùa thi năm 2025.

Đối với mỗi sinh viên, học viên nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, sẽ được giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu cho 1 vé lượt đi và 1 vé cho thân nhân đi cùng.

Về điều kiện khi mua vé đi tàu giảm giá, học sinh, sinh viên mua vé trực tiếp tại các nhà ga, điểm bán vé của ngành đường sắt.

Khi mua, cung cấp giấy báo nhập học và giấy tờ tùy thân hợp lệ của bản thân và thân nhân cho nhân viên bán vé.