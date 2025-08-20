Ra mắt tiện ích đặt vé số trải nghiệm cung đường Việt Nam bằng tàu hỏa

Tính năng đặt vé tàu hỏa vừa được tích hợp trên Ứng dụng du lịch quốc gia “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel” - nền tảng số do Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) xây dựng và triển khai với chức năng tích hợp đa dịch vụ nhằm hỗ trợ toàn diện du khách với nhiều tiện ích.

Như vậy, chỉ bằng vài bước chạm màn hình điện thoại, du khách đã có thể đặt mua vé du lịch bằng tàu hỏa một cách thuận tiện. Với việc kết nối trực tiếp đến hệ thống bán vé chính thức của Đường sắt Việt Nam (VNR), việc đặt vé trên ứng dụng đảm bảo thông tin chuyến đi, giá vé và chỗ ngồi luôn chính xác, minh bạch như khi mua vé tại ga tàu.

Với Ứng dụng du lịch Quốc gia “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel” du khách có thể sử dụng những tiện ích đa dạng như tra cứu thông tin du lịch, bản đồ số du lịch, đặt vé máy bay, đặt phòng, mua vé tham quan, mua sắm hàng hóa, quản lý tour du lịch, phản ánh tới cơ quan chức năng...

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác trong công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm của khách du lịch bằng đường sắt. Tích hợp hệ thống chuyển đổi số của hai bên, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch sử dụng các dịch vụ và tiện ích của ngành đường sắt trên ứng dụng của ngành du lịch.

Lãnh đạo ngành du lịch kỳ vọng tính năng đặt vé tàu hỏa trên ứng dụng "Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel" sẽ mang đến nhiều thuận lợi cho du khách khi đi du lịch bằng tàu hỏa, qua đó góp phần kích cầu du lịch, khẳng định sự kết nối, hợp tác chặt chẽ giữa ngành du lịch và ngành đường sắt./.

Các bước đặt vé tàu hỏa trên ứng dụng Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel: Mở ứng dụng Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel, du khách vào mục “Vé tàu hỏa” – lựa chọn Đặt chỗ và nhập thông tin hành khách - Thanh toán trực tuyến qua VNPAY - Nhận vé điện tử dưới dạng mã QR (có giá trị như vé mua tại quầy và được nhân viên soát vé Đường sắt Việt Nam chấp nhận khi hành khách lên tàu).

Tàu hỏa du lịch hai tầng - điểm nhấn mới của du lịch Hà Nội dịp Quốc khánh Ra mắt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chuyến tàu “The Hanoi Train” ( hay còn gọi là 'Hà Nội 5 cửa ô') sẽ đưa du khách vào hành trình văn hóa, khám phá giá trị lịch sử và đương đại của Thủ đô.