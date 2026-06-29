Giá vàng ngày 29/6: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới giảm xuống gần 4.000 USD/ounce trong phiên sáng 29/6 sau khi Iran thông báo không tham gia đàm phán kỹ thuật với Mỹ trong bối cảnh các hoạt động quân sự đáp trả lẫn nhau giữa Mỹ và Iran cuối tuần qua đe dọa thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước.

Giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 4.062,47 USD/ounce lúc 8 giờ 5 phút sáng giờ Singapore.

Giá vàng giảm khoảng 23% kể từ khi xung đột tại Trung Đông nổ ra vào cuối tháng 2/2026, do giá năng lượng tăng cao đã thúc đẩy lạm phát và đưa đến khả năng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, một yếu tố có tác động tiêu cực đối với kim loại quý không sinh lời như vàng.

Tại Việt Nam, đầu giờ sáng 29/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 29/6:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

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