124 cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang lên đường sang hỗ trợ Venezuela

124 cán bộ, chiến sỹ quân đội và công an của Việt Nam đã lên đường tới Venezuela thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất nghiêm trọng.

Rạng sáng nay 29/6, máy bay Airbus A350 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) chở 124 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cùng hàng chục tấn trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng, chó nghiệp vụ và hàng hóa phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo đã cất cánh từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, lên đường tới Venezuela thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất nghiêm trọng.

Trước giờ khởi hành, những cái bắt tay cùng những lời động viên, dặn dò của lãnh đạo hai Bộ đã tiếp thêm niềm tin và quyết tâm cho các thành viên trong đoàn.

Trên hành trình đặc biệt này, mỗi cán bộ, chiến sỹ đều mang trên vai một nhiệm vụ cụ thể, nhưng hơn thế, họ còn là đại diện cho hình ảnh một Việt Nam nhân ái, trách nhiệm, luôn sẵn sàng sát cánh, sẻ chia và chung tay cùng bạn bè quốc tế vượt qua những thời khắc khó khăn.

Theo kế hoạch, chuyến bay sẽ quá cảnh tại sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp) vào ngày 29/6 theo giờ địa phương trước khi tiếp tục hành trình đến sân bay Arturo Michelena (Venezuela)./.