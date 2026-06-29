Trí tuệ nhân tạo: AI mở đường cho cuộc hồi sinh của ngành xe đạp

Ngành sản xuất xe đạp đang đặt nhiều kỳ vọng vào các dòng xe thông minh tích hợp Trí tuệ Nhân tạo (AI) như một động lực mới để phục hồi thị trường sau nhiều năm liên tiếp sụt giảm doanh số.

Xu hướng này được thể hiện rõ tại Hội chợ thương mại Eurobike 2026 vừa khép lại ở thành phố Frankfurt (Đức).

Từng được ứng dụng rộng rãi trên ôtô và điện thoại thông minh, Trí tuệ Nhân tạo hiện đang mở rộng sang lĩnh vực xe đạp, từ hệ thống động cơ điện, các tính năng hỗ trợ an toàn đến dịch vụ bảo hiểm và sửa chữa.

Tại gian hàng Avinox-thương hiệu động cơ xe đạp điện thuộc DJI (Trung Quốc), tập đoàn nổi tiếng về thiết bị bay không người lái doanh nghiệp đã giới thiệu hệ thống động cơ thông minh tích hợp Trí tuệ Nhân tạo.

Hệ thống sử dụng các cảm biến liên tục theo dõi chuyển động của người lái và điều kiện địa hình để tự động điều chỉnh mức hỗ trợ của động cơ lên bàn đạp.

Theo nhà phát triển Ferdinand Wolf, công nghệ này không chỉ giúp việc đạp xe nhẹ nhàng hơn mà còn nâng cao độ an toàn. Đặc biệt, hệ thống có thể nhận dữ liệu nhịp tim của người lái theo thời gian thực để điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp với thể trạng.

Trong khi đó, nhà sản xuất xe đạp Canyon của Đức đã trình làng mẫu xe đua tích hợp camera và radar nhằm hỗ trợ phát hiện các các chướng ngại vật khuất tầm nhìn.

Đại diện Canyon, ông Ben Hilldson, cho biết hệ thống có khả năng dự đoán tình huống một ôtô đang đỗ chuẩn bị mở cửa và phát cảnh báo cho người đi xe đạp thông qua tín hiệu hiển thị trên khung xe, rung tay lái hoặc thiết bị gắn trên mũ bảo hiểm.

Canyon cũng đang hợp tác với hãng ôtô Volkswagen để phát triển công nghệ giao tiếp giữa xe đạp với ôtô và hạ tầng giao thông xung quanh, dự kiến ra mắt trong khoảng 3 năm tới.

Không chỉ thay đổi phần cứng, Trí tuệ Nhân tạo còn tạo chuyển biến trong các dịch vụ của ngành xe đạp. Công ty bảo hiểm Linexo cho biết đến cuối năm nay, khoảng 90% hồ sơ yêu cầu bồi thường sẽ được xử lý hoàn toàn tự động bằng Trí tuệ Nhân tạo nhằm cắt giảm chi phí và tăng hiệu quả phát hiện gian lận.

Trong khi đó, công ty khởi nghiệp Wunderfix phát triển ứng dụng kết nối người dùng với các cửa hàng sửa chữa, đồng thời cho phép người đi xe tự chẩn đoán và khắc phục một số lỗi kỹ thuật đơn giản.

Sự phát triển của các dòng xe đạp thông minh đang thắp lên hy vọng phục hồi cho toàn ngành. Theo công ty tư vấn EY-Parthenon, thị trường xe đạp châu Âu năm 2025 ghi nhận năm suy giảm thứ ba liên tiếp, với doanh số giảm 4%, còn 15,2 triệu chiếc. Sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ trong đại dịch COVID-19, ngành xe đạp đã bước vào quá trình tái cơ cấu từ năm 2023 do sức mua suy yếu, lượng hàng tồn kho lớn và áp lực về giá cả.

Dù vậy, giới phân tích dự báo thị trường sẽ dần ổn định trong năm nay trước khi bước vào giai đoạn phục hồi chậm. Doanh thu toàn ngành được kỳ vọng đạt 21,2 tỷ euro (24,14 tỷ USD) vào năm 2031, tương đương mức kỷ lục ghi nhận năm 2022.

Bên cạnh đầu tư vào hạ tầng giao thông, các sản phẩm số và dịch vụ dữ liệu dành cho người đi xe đạp được đánh giá sẽ trở thành những động lực tăng trưởng quan trọng của ngành trong những năm tới./.

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