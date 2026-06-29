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Tổng thống Nga thừa nhận thiếu hụt nhiên liệu do Ukraine tấn công

Tổng thống Vladimir Putin cho biết các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nhất định tại Nga, song khẳng định tình hình chưa ở mức nghiêm trọng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

AFP đưa tin trong cuộc phỏng vấn được Điện Kremlin công bố ngày 28/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận nước này đang đối mặt với "sự thiếu hụt nhất định" về nhiên liệu sau các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của Ukraine.

Tổng thống Putin cho biết: "Dĩ nhiên những cuộc tấn công này vào các cơ sở hạ tầng của chúng tôi đang gây ra nhiều vấn đề. Hiện tại, chúng tôi đang quan sát thấy một sự thiếu hụt nhất định, nhưng điều đó không ở mức nguy kịch."

Ông nhấn mạnh nhiệm vụ chính hiện nay là tăng cường năng lực phòng không và đảm bảo nguồn cung cấp nhiên liệu, đặc biệt cho Crimea.

Trước đó, bán đảo Crimea đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp do tình trạng thiếu hụt nhiên liệu và mất điện vì các cuộc tấn công vào chuỗi hậu cần và cơ sở dầu mỏ.

Tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất, Tổng thống Putin cam kết: "Chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua mọi thách thức đang phải đối mặt hiện nay."

Tuyên bố diễn ra ngay sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine làm một người thiệt mạng và gây hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu ở Krasnodar.

Về phía Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định trên nền tảng X: "Nhà máy lọc dầu Slavyansk ở khu vực Krasnodar đã bị tấn công. Chúng tôi cũng đã tiếp cận một nhà máy lọc dầu ở khu vực Yaroslavl."

Chuyển sang khả năng chấm dứt xung đột, Tổng thống Putin cho hay: "Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đàm phán và thảo luận mọi chi tiết." Ông tiết lộ đang chờ đại diện chính quyền Mỹ tới Moskva sau khi tình hình liên quan đến Iran lắng xuống./.

(Vietnam+)
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