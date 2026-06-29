Nắng nóng tiếp tục lập kỷ lục tại châu Âu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng

Đợt nắng nóng lịch sử tại châu Âu tiếp tục dịch chuyển sang Trung và Đông Âu, trong khi nhiều quốc gia ghi nhận các mức nhiệt kỷ lục mới, gây cháy rừng và làm tê liệt một phần hạ tầng giao thông.

Tại Pháp, số ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong những ngày cao điểm vừa qua đã lên tới hơn 1.000 người, vượt mức bình thường. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Sebastien Lecornu đã triệu tập cuộc họp đặc biệt của nội các để đánh giá công tác ứng phó và chuẩn bị các biện pháp đối phó trong thời gian tới, khi Cơ quan khí tượng Pháp cảnh báo nước này có thể phải đối mặt với một đợt nắng nóng mới trong tháng 7.

Trong khi đó, nắng nóng tiếp tục phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ tại Trung và Đông Âu. Đức ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay là 41,7 độ C tại Coschen, gần biên giới Ba Lan.

Ba Lan cũng ghi nhận mức nhiệt 40,5 độ C tại thị trấn Slubice, được coi là mức cao nhất trong lịch sử nước này, vượt kỷ lục tồn tại hơn một thế kỷ, trong khi cơ quan khí tượng vẫn đang xác minh số liệu. CH Czech tiếp tục lập kỷ lục mới với 41,9 độ C.

Nắng nóng đã gây nhiều tác động đến đời sống và hạ tầng. Tại thành phố Leipzig của Đức, toàn bộ mạng lưới tàu điện đã phải tạm ngừng hoạt động đến rạng sáng 29/6 sau khi nhiệt độ quá cao làm lớp vật liệu kết dính tại nhiều đoạn đường ray và điểm chuyển hướng bị nóng chảy, khiến hệ thống không còn bảo đảm an toàn khai thác. Hoạt động xe buýt vẫn được duy trì nhưng có thể bị chậm hoặc hủy chuyến.

Tại nhiều khu vực khác ở Đức, cháy rừng bùng phát ở những vùng còn sót lại đạn dược từ Chiến tranh thế giới thứ hai, gây khó khăn cho lực lượng cứu hỏa do nguy cơ phát nổ. Hệ thống giao thông đường sắt cũng chịu ảnh hưởng khi nhiều hạ tầng bị biến dạng vì nhiệt độ quá cao.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng đang có xu hướng xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và lan rộng hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Nhiều chuyên gia khí hậu cảnh báo châu Âu hiện là một trong những khu vực chịu tác động rõ rệt nhất, với tốc độ nóng lên nhanh gấp đôi mức trung bình toàn cầu.

Các chuyên gia nhấn mạnh, trong bối cảnh các đợt nắng nóng ngày càng cực đoan, các quốc gia cần tăng cường hệ thống cảnh báo sớm, cải thiện hạ tầng đô thị và triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt đối với người cao tuổi và nhóm dễ tổn thương./.

WHO: Hơn 1.300 người tử vong do nắng nóng kỷ lục tại châu Âu WHO cảnh báo nắng nóng cực đoan tại châu Âu đã gây ra hơn 1.300 ca tử vong, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng và hệ thống y tế khu vực.

​