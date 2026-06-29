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Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Mỹ và Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva đang chờ phái đoàn Mỹ tới làm việc, sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine, đồng thời khẳng định sẽ không để Kiev tạo lợi thế trên bàn thương lượng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP và RIA Novosti, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đang chờ đợi một nhóm đàm phán Mỹ tới Moskva, đồng thời khẳng định Nga sẽ không để Ukraine tạo ra các điều kiện đàm phán có lợi cho đối phương.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Nga Pavel Zarubin, trả lời câu hỏi về quan hệ Nga-Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Tổng thống Putin cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng rằng sau khi mọi sự kiện kết thúc, sau khi giai đoạn tích cực trên tiến trình Iran qua đi, chúng ta sẽ chứng kiến sự xuất hiện của những đại diện chính quyền Mỹ mà chúng ta đã nhiều lần gặp gỡ tại Moskva."

Ông nói thêm: "Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đàm phán và thảo luận mọi chi tiết."

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cho rằng Nga nên "thỏa thuận với Ukraine" và ông Volodymyr Zelensky đang làm tốt trong cuộc chiến.

Đề cập đến tiến trình tại Ukraine, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh các đề xuất về một cuộc gặp với người đứng đầu chế độ ở Kiev đã được biết đến rõ ràng.

Đánh giá về việc Lực lượng Vũ trang Ukraine tấn công các mục tiêu dân sự ở Nga, ông cho rằng đây là một chiến dịch truyền thông nhằm tạo điều kiện đàm phán có lợi cho đối phương. Tổng thống Putin khẳng định: "Chúng tôi sẽ không cho họ cơ hội đó."

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin nhận định: "Trong tình hình hiện tại, chúng tôi không loại trừ khả năng Lực lượng Vũ trang Ukraine cố gắng một cách bất ngờ - theo như đối phương tính toán - tiến hành các cuộc tấn công nghi binh với các nhiệm vụ hạn chế bằng lực lượng đặc nhiệm, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý hoặc lực lượng Nga khỏi mục tiêu chính là giải phóng hoàn toàn Donbas và Novorossiya"./.

(Vietnam+)
#Tổng thống Putin #Ukraine #Nga #đàm phán #Moskva #Donbas #Novorossiya Nga Ukraine
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