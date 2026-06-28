Lễ hội Cánh buồm Đỏ thắm - Hành trình qua những ước mơ của học sinh Nga

Đêm 27 rạng sáng 28/6, một trong những sự kiện sôi động và lãng mạn nhất nước Nga - lễ hội "Cánh buồm Đỏ thắm" - đã diễn ra tại thành phố St. Petersburg.

Lễ hội chia tay tuổi học trò này được lấy cảm hứng từ bộ phim nổi tiếng cùng tên dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Nga Alexander Grin.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, năm nay, chủ đề của lễ hội dành cho mọi học sinh tốt nghiệp phổ thông là truyện cổ tích và ước nguyện thành hiện thực. Chương trình kết hợp những hình ảnh quen thuộc của tuổi thơ với công nghệ hiện đại, hiệu ứng sân khấu đặc sắc và không gian trình diễn đa phương tiện.

Khoảng 66.000 học sinh, cùng gần 400 khách mời quốc tế, đã có mặt tại Quảng trường Cung điện ở trung tâm thành phố để tham dự.

Theo truyền thống, lễ hội "Cánh buồm Đỏ thắm" gồm hai phần: chương trình hòa nhạc tại Quảng trường Cung điện và màn trình diễn pháo hoa trên sông Neva với điểm nhấn là con thuyền buồm Rossiya căng cánh buồm đỏ thắm. Năm nay, Quảng trường Cung điện được thiết kế theo chủ đề "Thành phố của những người mơ mộng."

Trong khi đó, chương trình nghệ thuật được chia thành nhiều phần theo chủ đề, tái hiện các chặng đường trưởng thành và hoàn thiện nhân cách của mỗi người trẻ.

Ước mơ cũng là thông điệp mà Thống đốc St. Petersburg Alexander Beglov gửi tới toàn thể các em học sinh có mặt tại quảng trường, cũng như hàng triệu bạn trẻ vừa khép lại những năm tháng học trò để chuẩn bị bước vào cuộc sống mới.

66.000 học sinh, cùng với khoảng 400 khách mời nước ngoài đã khiến cả quảng trường trung tâm thành phố St. Petersburg không còn một chỗ trống. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Dù lễ hội được tổ chức hằng năm, song người đứng đầu thành phố vẫn không giấu được xúc động khi chia sẻ những lời nhắn nhủ về khát vọng, trách nhiệm và niềm tin dành cho thế hệ kế tiếp.

Tiếp đó, điệu nhảy waltz tốt nghiệp truyền thống được trình diễn trên sân khấu chính của lễ hội. Hàng trăm cặp đôi cùng hòa mình vào điệu nhảy, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và giàu cảm xúc.

Xen giữa các tiết mục nghệ thuật là những lời chúc tốt đẹp nhất được gửi từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), từ các thầy cô giáo, cũng như từ những học sinh đã tốt nghiệp ở các khóa trước. Những người trẻ có mặt trong đêm hội không giấu được niềm xúc động và sự háo hức khi chuẩn bị bước vào một chặng đường mới của tuổi thanh xuân.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Moskva, Igor - một học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông, cho biết em rất hào hứng khi được tham dự lễ hội và tự hào vì sự kiện được tổ chức ngay tại quê hương mình, nơi em sinh ra và lớn lên.

Theo Igor, đây không chỉ là một chương trình ý nghĩa mà còn là dịp để tri ân các thầy cô giáo và mái trường đã đồng hành, giúp em trưởng thành trước khi bước vào một chặng đường mới của cuộc đời.

Điểm nhấn của lễ hội là màn diễu hành của con thuyền Rossiya trên sông Neva. Trong màn đêm, con thuyền mang những cánh buồm đỏ thắm bất ngờ xuất hiện dưới cây cầu đang mở, giữa tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả đứng dọc hai bờ sông.

Lướt đi trong giai điệu của những bản nhạc quen thuộc và giữa bầu trời rực sáng pháo hoa, con thuyền hiện lên vừa lộng lẫy vừa lãng mạn như những ước mơ của tuổi 18.

Hình ảnh ấy như tiếp thêm niềm tin để các bạn trẻ tạm biệt tuổi học trò, tự tin bước vào tương lai và gợi nhắc các em rằng ước mơ được sinh ra để trở thành hiện thực.

"Cánh buồm Đỏ thắm" lâu nay đã là biểu tượng không chỉ của St. Petersburg mà còn của cả nước Nga. Năm 2025, chương trình phát sóng trực tiếp lễ hội đã thu hút khoảng 45,7 triệu lượt xem trên toàn thế giới.

Sự sáng tạo về ý tưởng, cùng những tiết mục bất ngờ được làm mới qua từng năm, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của một trong những lễ hội lãng mạn nhất nước Nga mà không một ai muốn bỏ lỡ nếu có dịp đến St. Petersburg./.

Học sinh, sinh viên tại Nga thể hiện lòng biết ơn các nhà giáo Đây là hoạt động nhằm tri ân các thầy cô giáo dạy tiếng Việt tại Nga, lan tỏa tinh thần truyền thống “Uống nước nhớ nguồn,” “Tôn sư trọng đạo” đối với con em trong cộng đồng người Việt tại Nga.