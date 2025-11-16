Học sinh, sinh viên tại Nga thể hiện lòng biết ơn các nhà giáo

Ngày 16/11, tại thủ đô Moskva của Liên bang Nga, chương trình “Tiếng Việt vui” trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025).

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các thầy cô giáo dạy tiếng Việt tại Nga, lan tỏa tinh thần và khắc sâu truyền thống “Uống nước nhớ nguồn,” “Tôn sư trọng đạo” đối với con em trong cộng đồng người Việt tại Nga.

Chương trình cũng là dịp để các em sinh viên Việt Nam đang theo học tại Nga và các em học sinh là con em cộng đồng người Việt tại Nga thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ thầy cô đã dìu dắt, đưa các em tới những “bến đò tri thức,” luôn cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là trong việc gìn giữ, sử dụng và phát huy ngôn ngữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam tại đất nước Nga.

Báo tường do các em học sinh là con em người Việt tự vẽ nhằm tri ân các thầy cô nhân ngày 20/11. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Tại lễ kỷ niệm, nhiều hoạt động sôi nổi và đầy hứng khởi đã diễn ra. Các em học sinh thể hiện tài năng qua những bức báo tường tự vẽ, những cuốn vở sạch chữ đẹp, các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Đặc biệt, không khí của buổi lễ thêm phần sinh động khi các khách mời và khán giả cùng thưởng thức và chăm chú lắng nghe các em học sinh thuyết trình về những tác phẩm mang đến chung kết cuộc thi “Từ lá cũ ươm mầm biết ơn.”

Mỗi tác phẩm, mỗi phần thuyết trình đều chứa đựng những tình cảm chân thành của các em học sinh, thể hiện sự sáng tạo cũng như lòng biết ơn sâu sắc đối với ông bà, cha mẹ và các thầy cô giáo.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Đảng ủy Việt Nam tại Liên bang Nga khẳng định Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga luôn đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ các nhà giáo, các giảng viên và những người làm công tác giáo dục trong cộng đồng.

Các thầy cô không chỉ truyền đạt tri thức mà còn góp phần giữ gìn tiếng Việt, vun đắp tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ Việt Nam tại Nga. Trong khi đó, truyền thống "tôn sư trọng đạo" là giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam và mọi hoạt động hướng về ngày 20/11 đều góp phần củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nga, ông Nguyễn Trọng Giao - phụ huynh của 2 em học sinh theo học chương trình “Tiếng Việt vui” - đánh giá cao việc tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Nga.

Ông Nguyễn Trọng Giao trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Nga. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Ông Nguyễn Trọng Giao cho biết việc đưa các con đến tham dự sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Theo ông, sự kiện giúp thế hệ con em người Việt sinh ra tại Nga ngày càng hiểu rõ hơn về tiếng mẹ đẻ của mình và có kỹ năng nói tiếng Việt tốt hơn.

Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Moskva để lại nhiều cảm xúc, góp phần lan tỏa truyền thống tôn sư trọng đạo, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa các thế hệ người Việt tại Nga./.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể các thế hệ nhà giáo Chiều 15/11, nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thủ tướng gặp mặt 60 nhà giáo là cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên đại diện cho 173 cá nhân tiêu biểu được vinh danh năm 2025.