Văn hóa

Hoa hậu Ý Nhi xúc động ngày trở lại thăm mái ấm của các bệnh nhân ung thư

Trong dịp trở về Việt Nam nghỉ hè sau thời gian học tập tại Australia, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã có chuyến thăm ngôi Nhà Tâm An, nơi cưu mang các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

M.Mai
Hoa hậu Ý Nhi xúc động ngày trở lại thăm mái ấm của các bệnh nhân ung thư. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Hoa hậu Ý Nhi xúc động ngày trở lại thăm mái ấm của các bệnh nhân ung thư. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đây là lần thứ ba Ý Nhi đồng hành cùng Nhà Tâm An - mái ấm đang cưu mang và hỗ trợ nhiều bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh.

Lần trở lại này, Hoa hậu Ý Nhi nhận được sự chào đón thân thương từ những người cô, người chị trong không khí gần gũi, ấm áp, cùng những câu chuyện đời thường, hỏi han sức khỏe và tiếng cười giản dị sau thời gian dài xa cách.

Đặc biệt, khi hay tin một bệnh nhân từng thăm lần trước tại Nhà Tâm An đã ra đi sau thời gian dài chống chọi với ung thư Ý Nhi không giấu được nghẹn ngào. Cô chia sẻ: Khi quay trở lại, Nhi cứ nghĩ mình sẽ được gặp lại tất cả các cô. Nghe tin một cô đã ra đi vì bạo bệnh, Nhi thật sự rất đau lòng. Điều đó càng khiến Nhi trân trọng hơn cuộc sống và những giây phút được gặp gỡ, trò chuyện cùng nhau như thế này.

Dù phải chống chọi với bệnh tật, các thành viên của ngôi Nhà Tâm An vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời, động viên và chăm sóc nhau như những người thân trong gia đình. Chính sự mạnh mẽ cùng nguồn năng lượng tích cực ấy đã để lại nhiều cảm xúc và sự ngưỡng mộ với Ý Nhi.

Người đẹp bày tỏ, chuyến thăm lần này cũng tiếp thêm cho cô động lực để kiên trì theo đuổi các hoạt động vì cộng đồng Cô mong muốn sẽ có thêm nhiều cơ hội quay trở lại Nhà Tâm An, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ những bệnh nhân đang từng ngày nỗ lực chiến đấu với bệnh tật.

Trong kỳ nghỉ Hè này, Ý Nhi cũng trở lại với các hoạt động nghệ thuật và giải trí trong nước. Người đẹp cho biết sẽ không ngừng hoàn thiện bản thân, tích cực tham gia những dự án giàu giá trị nhân văn để có thêm điều kiện đồng hành, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng./.

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(Vietnam+)
#Hoạt động từ thiện của Hoa hậu Ý Nhi #Chuyến thăm mái ấm Nhà Tâm An #Hỗ trợ bệnh nhân ung thư #Tinh thần lạc quan trong bệnh tật #Lan tỏa năng lượng tích cực Tp. Hồ Chí Minh
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