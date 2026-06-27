Liên hoan Phim Châu Á lần thứ 4 báo hiệu nhiều đột phá cho điện ảnh Việt Nam

Chiều 27/6, tại khu nghỉ dưỡng Furama Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam đã chính thức tổ chức buổi họp báo khai mạc Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 (DANAFF IV) năm 2026.

Liên hoan phim năm nay sẽ diễn ra từ ngày 28/6 đến ngày 4/7 với khẩu hiệu "Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới". Lễ khai mạc và bế mạc được tổ chức trang trọng tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng.

Kỳ liên hoan năm nay quy tụ hệ thống các loạt phim đồ sộ, được chia thành nhiều hạng mục trình chiếu đặc sắc. Nổi bật là Phim Châu Á dự thi với 13 tác phẩm, Phim Việt Nam dự thi với 11 tác phẩm và Toàn cảnh điện ảnh Châu Á giới thiệu 21 bộ phim chất lượng cao.

Họp báo khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 4. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bên cạnh đó, khán giả còn được thưởng thức các chương trình Điện ảnh Việt Nam hôm nay, Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ và dải phim chuyên đề Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới.

Trong thời gian diễn ra liên hoan phim, ba cuộc hội thảo quốc tế chuyên sâu sẽ được tổ chức để bàn về diện mạo điện ảnh Việt Nam, công nghiệp điện ảnh Mỹ và việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghệ thuật thứ bảy.

Đặc biệt, các nhà làm phim sẽ được tham gia lớp học chuyên môn do nhà sản xuất huyền thoại Hollywood Bill Mechanic và nữ minh tinh từng đoạt giải Quả Cầu Vàng Jane Seymour trực tiếp giảng dạy.

Một bước tiến lớn của kỳ liên hoan là việc phát hành hoàn toàn miễn phí vé xem phim qua hệ thống trực tuyến. Khán giả chủ động chọn suất chiếu và nhận mã vé điện tử để quét khi vào rạp. Đồng thời, chương trình chiếu phim ngoài trời sẽ phủ sóng nhiều không gian công cộng, đưa điện ảnh đến gần với người dân.

Chuỗi hoạt động bên lề cũng hứa hẹn bùng nổ với Đêm Điện ảnh Hàn Quốc, vinh danh những gương mặt đình đám như tài tử Ji Chang Wook, Park Sung Woong cùng không gian trải nghiệm văn hóa mở tại khu gian hàng nằm ở Công viên APEC.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trả lời các câu hỏi của báo chí. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chia sẻ, sau 3 kỳ tổ chức thành công, Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng đã khẳng định vững chắc vị thế là một sự kiện văn hóa, điện ảnh mang tầm vóc khu vực.

"Lần tổ chức thứ tư này tiếp tục thể hiện khát vọng của thành phố trong việc kiến tạo một không gian văn hóa cởi mở, năng động. Nhằm cho thấy, điện ảnh không chỉ được tôn vinh như một môn nghệ thuật mà còn đóng vai trò là cầu nối gắn kết con người với con người, giữa Đà Nẵng và bạn bè quốc tế" bà Thi nhấn mạnh.

Sự kiện sẽ chính thức khai mạc và kéo dài với nhiều suất chiếu phim đặc sắc, hứa hẹn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng yêu nghệ thuật thứ bảy./.

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